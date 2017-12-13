Санкт-Петербург, 13 декабря, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 30 ноября состоялось первое после перерыва заседание мирной конференции в Бресте. Переговоры велись по вопросу о переброске частей, об условиях братания, о морских вопросах. На вечернем заседании русской делегацией было внесено и противной стороной принципиально принято предложение о скорейшем обмене военнопленными непосредственно по линии фронта. Принято также предложение об организации в Петрограде смешанной комиссии по урегулированию вопросов о культурных сношениях между договаривающимися сторонами (почта, пересылка книг, газет и т. д.).

Универсал Украинской Рады

Троцким опубликована программная статья «К мирным переговорам», в которой излагается общий взгляд СНК на переговоры:

«Перемирие получает в настоящее время сепаратный характер, так как с нашей стороны оно заключается только армиями России и Румынии. Ответственность за сепаратный характер перемирия падает целиком на те правительства, которые отказались до сих пор предъявить свои условия перемирия и мира, которые продолжают скрывать от своих и чужих народов те цели, во имя которых должна продолжаться война…

Никаких насильственных аннексий! Судьба народов, их хозяйства, их государства, их культуры не должны решаться силою штыков. Только свободная воля самого народа должна определять его принадлежность к тому или другому государственному целому или его государственную независимость. Все народы, которые чувствуют или сознают себя угнетенными, должны получить возможность свободно высказаться путем референдума о своей дальнейшей судьбе. Беженцы должны быть для референдума возвращены, чужие войска удалены. Этот принцип распространяется на земли всех воюющих стран, на метрополии, как и на колонии…

Области, особенно жестоко пострадавшие от ужасов войны, должны быть вознаграждены из международного фонда, составленного путем обложения капиталистических классов всех воюющих стран, ибо на капиталистические классы падает целиком ответственность за эту войну…»

Верховный главнокомандующий Крыленко (Ставка, Могилев) в связи с возобновлением Брестских переговоров выпустил обращение к армии и флоту, в котором разъясняет мирные предложения российской революции и возможность заключения сепаратного мира ввиду отказа союзников вести мирные переговоры. Указывая далее на угрозу завоеваниям революции со стороны казачьих генералов, сторонники которых (от к.-д. до с.-р. и меньшевиков) в значительном числе прошли в Учредительное собрание, Крыленко призывает солдат и матросов сплотиться вокруг советов и быть готовыми защищать советскую власть от всех покушений, откуда бы они ни исходили.

Николай Крыленко

Совет народных комиссаров обсуждал проекты декретов, выработанных казачьим отделом ВЦИКа, об улучшении быта казаков. Решено предложить казачьему отделу подвергнуть эти законопроекты обсуждению советов казачьих депутатов и других демократических организаций казачества, чтобы создать твердые гарантии того, что указанные законопроекты вполне соответствуют интересам и воззрениям трудовых казачьих масс.

Лениным написано послесловие к первому изданию брошюры «Государство и революция». Указывая, что канун Октябрьской революции «помешал» ему написать главу «Опыт русских революций 1905 и 1917 годов», Ленин пишет: «Такой «помехе» можно только радоваться… Приятнее и полезнее «опыт революции» проделывать, чем о нем писать».

На заседании Всероссийского съезда советов крестьянских депутатов продолжаются прения по докладу о деятельности исполнительного комитета. Селиванов от с.-р.-максималистов и Кишев от левых с.-р. обвиняют исполнительный комитет в бездействии и потворстве Временному правительству. Оба оратора предостерегают от увлечения Учредительным собранием, состав которого может быть контрреволюционным, и считают ошибочным лозунг «Вся власть Учредительному собранию».

Новый состав Общеармейского комитета при Ставке впредь до утверждения центральной властью положения об армии разработал «Положение о демократизации армии». Вся полнота власти в каждой воинской части принадлежит соответствующему солдатскому комитету; отрасли, которые комитеты не могут принять на себя (оперативная, боевая часть, снабжение, санитарная часть и пр.), остаются в ведении прежних органов под контролем комитетов и комиссаров. Высшим органом солдатского самоуправления является солдатская секция ВЦИК. Армия служит воле трудового народа и подчиняется власти народных комиссаров, опирающейся на волю советов и их доверие. Строгая дисциплина в рядах войск поддерживается силой товарищеского влияния, авторитетом комитетов и действием товарищеского суда.

Офицерские и классные чины, звания и ордена упраздняются, кроме георгиевских. Однообразная форма одежды — применительно к солдатской пехотной — для всех родов оружия без существовавших знаков внешних отличий; для всех родов оружия и должностей ношение погон отменяется. Комсостав при исполнении служебных обязанностей носит на рукаве повязку с обозначением должности.

Выборность комсостава и должностных лиц до полкового командира включительно — на общих собраниях частей. Избрание высших командиров — соответствующими съездами. Назначение на технические специальные должности лиц только со специальными знаниями.

Отмена пенсий для выходящих в отставку; государственное призрение для потерявших трудоспособность. Установление жалования командному и чиновничьему составу не по чинам, а по должностям. Уравнение оставшихся неизбранными лиц комсостава и чиновников по правовому положению со всеми солдатами, упразднение резерва чинов. Право семей смещенного или переизбранного комсостава на получение пайка от местных советов.

Солдаты на вокзале

Во всех частях Московского военного округа происходят выборы командного состава. В большинстве случаев избираются солдаты. Офицеры составляют незначительный процент, преимущественно в технических войсках; в этих случаях к ним (офицерам) избираются комиссары, являющиеся контролирующими органами.

Из провинции продолжают поступать многочисленные сообщения о злоупотреблениях местных избирательных комиссий по выборам в Учредительное собрание в тех местах, где комиссии еще остаются в руках к.-д., с.-р., меньшевиков. «Правда» публикует ряд корреспонденций, вскрывающих эти злоупотребления:

«В Кудрявской вол. Рязанской губ. по деревням раздавали списки с.-р. Списки же большевиков выдавались только после настоятельных требований».

«В Лепельском уезде Витебской губ. бюллетени со списками большевиков были розданы не всем».

«В Себежском уезде Витебской губ. в Чайкинской вол. крестьяне вовсе не голосовали потому, что желали голосовать за большевиков, а большевистских списков было роздано незначительное количество».

«В Дунянской волости Псковской губернии дьякон уличен в том, что вынимал из урн большевистские бюллетени и заменял их кадетскими» и т.д.

МК партии с.-р. призывает «все партийные организации и всех рабочих и солдат» организовать 3 декабря демонстрацию под лозунгами: «Вся власть Учредительному собранию» и т.д.

«Дело народа» (орган ЦК партии с. — р.) сообщает, что, по имеющимся у него сведениям, Украинская рада предложила, в случае покушения большевиков на разгон Учредительного собрания, перенести последнее в Киев, где украинские войска окажут ему поддержку. Решение зависит от Викжеля: предоставит ли он перевозочные средства. Предполагается перенести также в Киев правительственные учреждения, не признающие власти СНК.

Бюро ЦИК советов 1-го созыва, обсудив вопрос об арестах кадетов, постановило:

«Предложить ЦК партии к.-д. выбрать делегацию, которая должна явиться сюда завтра в 5 час. дня и пойти в Смольный узнать, как содержатся арестованные. Поручить т. Гольдману выпустить листовку об аресте к.-д. не как таковых, а как членов Учредительного собрания».

Ленин предложил командующему Петроградским военным округом Антонову-Овсеенко по соглашению с Крыленко и Подвойским наметить лицо для непосредственного командования против Каледина и его пособников. Антонов предложил свою кандидатуру, что и было принято, причем Ленин настаивал на немедленном отъезде Антонова в Харьков; однако было решено предварительно командировать Антонова в Ставку (куда он и прибыл 3 декабря).

Владимир Антонов-Овсеенко

Главный комиссар Черноморского флота Романец телеграфирует Совнаркому сообщение «Комиссии пяти» (черноморских моряков, посланных на помощь Ростову):

«Каледин вместе с союзными империалистами объявил гражданскую войну… Просят немедленно слать все черноморские отряды с большим количеством пулеметов водным путем и сухопутным. Юнкера наступают на Ростов с броневиками. Траллер открыл огонь. Срочно жду указаний и ответа».

Соединенное заседание революционных организаций Одессы большинством голосов постановило отправить отряды на Дон против Каледина. Украинская морская рада запретила украинцам-матросам участие в походе, «противном идее федерации». Матросы отказались подчиниться Раде. Румчерод занял выжидательную позицию.

Состоялось первое заседание вновь избранной Петроградской городской думы. Председателем думы избран Винокуров (б-к), товарищем председателя — Скрыпник (б-к), городским головой — Калинин (б-к). Городскому голове и членам управы назначено жалованье по 300 руб. в месяц.

В выборах в думу приняло участие 395 844 человека. За список большевиков голосовало около 360 тысяч, за список левых с.-р. — 26 тысяч. Избрано —188 большевиков, 10 левых с.-р., 1 от союза имущественного и трудового равенства (3000 голосов), 1 от н.-с. (2800 голосов).

«Известия Московского Совета» публикуют список городов вокруг Москвы, откуда получены сообщения о том, что власть находится в руках советов и ВРК: Великий Устюг, Ярославль, Крапивна, Кострома, Никольск, Богородск, Бобров, Брянск, Владимир, Воронеж, Галич, Гусь-Хрустальный, Зарайск, Егорьевск, Можайск, Новосиль, Скопин, Торжок, Рославль, Тверь.

Президиум Московского совета издал постановление о том, что вносить квартирную и арендную плату домовладельцам воспрещается. Квартирная плата должна поступать в распоряжение домовых комитетов (50%), а остальная часть — в распоряжение Совета. Фактически это постановление означало первый шаг на пути к муниципализации домов.

На заседании Исполкома это постановление вызвало бурные возражения со стороны меньшевиков (Хинчук, Рабинович, Гальперин).

«Это постановление — сплошное преступление, террор, — не хватит тюрем для тех, кто не захочет подчиниться декрету».

Однако Исполнительный комитет утвердил постановление президиума.

Далее открываются прения в связи с заявлениями Кузовкова (с.-д.-объедин.) и Исува (меньшевик) о возможности разгона большевиками Учредительного собрания, арестах и т. д. Исув заявляет, что политика большевиков «даже хуже» столыпинщины. После ответного выступления Ломова (б-к) Розенгольц (б-к) предлагает исключить Исува за его реплику о столыпинщине на несколько заседаний, но после обсуждения этого вопроса во фракции предложение снимает. Левые с.-р. заявили протест против речи Исува.

Исполнительный комитет Эстонского рабочего и воинского совета (Ревель) обязал всех предпринимателей выплачивать полное вознаграждение тем из своих рабочих, которые состоят на службе в народной милиции (Красной гвардии), за дни, потраченные ими на службу в милиции. Предприниматель обязан освобождать до одного процента своих рабочих для несения обязанностей красногвардейцев.

Митинг эстонцев

II съезд железнодорожников Юго-Восточных ж. д. избрал 10 чел. в Центральный ревштаб и 8 делегатов для поездки к Каледину для переговоров о прекращении гражданской войны.

В Омске состоялись перевыборы исполнительного комитета Совета р. и. с. депутатов. Большевики получили девять мест, интернационалисты — три, беспартийные — два, максималисты — одно, с.-р. центра — одно. В президиум Исполкома избрано: четыре большевика, один максималист, один беспартийный и один с.-д. интернационалист.

В Иркутске сформировались отряды Красной гвардии.

В ночь на 30 ноября войска Украинской рады окружили отказавшиеся выехать из Киева неукраинские настроенные большевистски части: два авиационных парка, понтонный и саперный батальоны, конно-горные и тяжелые батареи, — и предложили им сдаться. Кроме авиационного парка, все остальные части сдались, были разоружены и отправлены на вокзал. Авиационный парк оказал сильное сопротивление. После перестрелки парк вынужден был сдаться и разоружиться.

Киевский комитет большевиков, узнав о разоружении большевистских частей украинцами, делегировал с целью выяснения дела комиссию, которая была затем арестована украинскими солдатами. Разоружение частей и арест комиссии вызвали волнения в рабочей среде. На заводах и фабриках — митинги. Рабочие требуют объявления всеобщей забастовки.

В Тифлисе небольшая группа большевистски настроенных солдат пыталась завладеть арсеналом, захваченным сводным отрядом Совета, но безуспешно. Во время перестрелки произошло расхищение оружия; есть жертвы на стороне большевистских войск.

Краевой комитет РСДРП (б) выпустил специальное обращение, в котором расценивает вооруженный захват арсенала как провокацию гражданской войны меньшевиками.

По распоряжению исполнительного комитета Совета сняты печати с наборной закрытой накануне большевистской газеты «Кавказский рабочий».

В Петрограде открылся экстренный Всероссийский съезд РСДРП (меньшевиков, объединенной). Присутствуют около 100 делегатов; в пути еще 40 делегатов с Кавказа. Докладчиками по текущему моменту выступают Либер, Мартов, Потресов, представляющие три различные точки зрения.

Либер говорит, что большинство рабочих полагает, что после 25 октября Россия выступает в роли мирового революционного авангарда. На деле же мы не впереди, а позади всей Европы. Никаких компромиссов с контрреволюционным большевизмом быть не должно. «Как не поддержать кадетов в их борьбе за элементарные свободы против большевиков!»

Мартов утверждает, что переворот 25 октября предопределен всем ходом русской революции и ставит перед собой объективно прогрессивные задачи. Нужно не растворяться в других силах, а собирать массы под себя.

«Некоторые питают иллюзию, что в Учредительном собрании благодаря победе с.-р., возможно, будет однородное правительство без большевиков и цензовых элементов… Такой власти пришлось бы отбиваться от натиска пролетарских масс, все еще в большинстве идущих за большевиками».

Потресов заявляет, что центр политической жизни последних месяцев был не в пролетарских организациях, не в советах рабочих депутатов, а главным образом в советах солдатских депутатов. Октябрь — солдатский переворот. Все здоровые элементы неизбежно отойдут от большевиков. Положение с.-р. в высшей степени ответственно, но партия сейчас переживает катастрофическое состояние. Она стерта почти совершенно с политической арены.

«Мы не собрали сколько-нибудь сильных кадров, способных противопоставить себя большевизму… Мы метались между теми и другими. Мы не выявили своего лица…»

На съезде партии с.-р. с большим докладом о деятельности ЦК выступил Бензинов, из обвинений справа и слева сделавший вывод, что линия ЦК была правильной. В прениях выступила Ратнер, указавшая, что часто партия шла на уступки буржуазии в классовой борьбе. Считая основной задачей партии защиту УС и борьбу с большевиками, Ратнер предлагает готовиться к террору. Выступившие далее правые заявили, что после ухода левых с.-р. разногласия между правыми и центром сгладились и возможно единство. Принимается предложение, в целях объективности освещения работы ЦК, пригласить на съезд члена ЦК Натансона (лев. с.-р.), на что последний ответил согласием лишь в случае предоставления слова также представителям организаций, исключенных ЦК из партии (т.е. группам левых с.-р.).