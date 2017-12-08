Санкт-Петербург, 8 декабря, 2017, 12:53 — ИА Регнум. Около 250 уникальных экспонатов из запасников Центрального военно-морского музея (ЦВММ) представлено на выставке «Флот в миниатюре», которая открылась в Санкт-Петербурге. Большинство вещей экспонируется впервые в истории музея и Военно-морского флота, сообщили ИА REGNUM 8 декабря в пресс-службе ВМФ России.

Пресс-служба ВМФ Экспонат выставки «Флот в миниатюре»

«Гости музея смогут впервые увидеть детские игрушки, привезенные из плаваний сувениры, кабинетные портреты, фотографии, аксессуары и декорированные военно-морской символикой предметы быта, которые ежедневно окружали людей на флоте и в повседневной жизни. Ввиду скромных размеров и легкой лиричности в сравнении с другими предметами музейного собрания они редко экспонируются для широкой публики», — рассказал начальник Центрального военно-морского музея Руслан Нехай.

В числе прочих на выставке представлены камерные экспонаты из фондов музея, владельцами которых были члены императорской семьи, герой Русско-турецкой войны 1877−1878 гг. адмирал Александр Шестаков, мореплаватель Отто Коцебу, главный строитель крейсера «Аврора» Константин Токаревский, участник Цусимского сражения контр-адмирал Леонид Добротворский и многие другие.

Как рассказали организаторы выставки, импульсом к ее созданию стала ситуация, когда в музей поступил брелок в виде компаса диаметром менее одного сантиметра: «Упрятать его в запасники рука не поднялась, а места в залах, повествующих о великих морских баталиях, для него явно не находилось… В итоги, из крошечного компаса выросла целая выставка».

Демонстрируемые на выставке предметы отличает высокое мастерство исполнения, глубокое знание изображаемых объектов.

Выставка «Флот в миниатюре» в ЦВММ будет открыта до 30 ноября 2018 года.