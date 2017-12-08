Углич, Ярославская область, 8 декабря, 2017, 12:26 — ИА Регнум. Врач Угличской центральной районной больницы послал мальчика с острой зубной болью лечиться в другой город, поскольку его рабочий день подходил к концу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате Уполномоченного про правам человека Ярославской области.

Pixabay.com Отец ребенка обратился к омбудсмену

Житель Углича привел своего маленького сына к стоматологу в центральную районной больницу.

«У девятилетнего мальчика со слов отца была острая боль, но медики отказали в приеме, мотивировав это тем, что смена врача подходит концу. Отец с сыном вынуждены были ждать два часа автобуса до Ярославля, потом еще 2.5 часа ехать в Ярославль и еще около часа добираться до врача», — рассказаликорреспонденту ИА REGNUM в аппарате Уполномоченного по правам человека Ярославской области, куда обратился отец мальчика.

Омбудсмен Сергей Бабуркин направил обращение заявителя в Управление Росздравнадзора по Ярославской области, а также в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования. В ответ на запрос Росздравнадзор провел проверку.

«Все было чуть иначе. Стоматолог-хирург осмотрел ребенка, но удалять зуб показаний не было. Его надо было лечить, но делать это мог только детский стоматолог-терапевт. Таких в Угличской больнице нет, поэтому мальчику дали направление в Ярославль. Оказать простую помощь мог бы местный зубной врач со средним образованием, но он к этому времени уже не работал», — сказала корреспонденту ИА REGNUM руководитель Росздравнадзора по Ярославской области Татьяна Замиралова.

Проверяющие дважды пытались получить информацию о произошедшем у отца ребенка, но, со слов Татьяны Замираловой, он им постоянно отказывал.

Руководству медицинского учреждения Управление Росздравнадзора по Ярославской области выдало предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при оказании медицинской помощи. Контролирующие органы советуют главврачу Угличской ЦРБ Михаилу Кривову заняться поиском специалистов-стоматологов и выстроить графики работы так, чтобы вечером пациенты тоже могли получить терапевтическую помощь.