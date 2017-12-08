Москва, 8 декабря, 2017, 12:27 — ИА Регнум. Классификация продуктов питания на здоровые, нездоровые и полезные поднимет цены на продукты в магазинах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

(сс) ccipeggy Магазин

Минздрав предлагает ввести маркировку продуктов питания, чтобы разделить их на три группы по количеству жира, сахара и соли. В первую группу попадут здоровые продукты — фрукты, овощи, крупы, свежее и замороженное мясо, рыба, яйца. Во вторую категории попадут вредные для здоровья продукты, среди которых сладкое и шоколад, энергетические батончики и напитки, алкоголь.

Кроме того, в отдельную категорию будут выделены продукты для правильного питания — сухофрукты, орехи и другие продукты без содержания сахара. Предполагается, что нововведение может начать работать уже в апреле 2018 года в добровольном порядке.

«Это совершенно очевидно увеличит цены на продукты — насколько именно, будет зависеть от механизма маркировки», — уверен Емельянов.

Кроме того, по его словам, производители продуктов и Минздрав не смогут быть объективными при проведении такой классификации.

«Забота о здоровом питании — это хорошая идея. Но деление на здоровое, нездоровое и полезное — очень условно, потому что, скажем, шоколад тоже имеет полезные свойства, и сразу же записывать продукт в число вредных неверно. Тут есть некий субъективизм», — считает Емельянов.

По его словам, четкого понимания того, что вредно, а что полезно, сегодня нет даже среди ученых. Так, например, раньше яйца считались вредным продуктом с высоким содержанием холестерина, а затем выяснилось, что этот продукт — источник хорошего холестерина.

Однако неоднозначность классификации продуктов — не единственная проблема, которая последует за инициативой Минздрава.

«Возникает опасность дискриминации отечественных продуктов, потому что западные компании имеют очень сильные лоббистские структуры. Это может быть способом свести счеты с нашим производителем, который уверенно захватывает продовольственный рынок — западные компании обеспокоены, они не могут выигрывать конкуренцию честными методами», — уверен Емельянов.

По его словам, все эти факторы превращают идею Минздрава в «весьма сомнительное предложение». Депутат уверен: для того, чтобы граждане стали употреблять больше здоровой пищи, нужно заботиться о качестве продуктов.

«И шоколад, и мясо, и субпродукты можно употреблять в пищу, но эти продукты должны быть качественными. Для этого нужно усилить службу Роспотребнадзора, давать ей дополнительные полномочия, чтобы контролировать качество всех продуктов. Надо сосредоточить внимание на этом, а не на произвольной классификации», — подчеркнул Емельянов.