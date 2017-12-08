Ярославль, 8 декабря, 2017, 11:43 — ИА Регнум. Задолженность бюджета Ярославля по муниципальным контрактам перед предпринимателями на 1 декабря составила 156 млн. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей Ярославской области.

Pixabay.com Сами предприниматели должны 2 млрд рублей

7 декабря в прокуратуре города Ярославля прошло заседание межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей, участниками которого стали представители городской прокуратуры, аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей, мэрии и контрольно-счетной палаты Ярославля.

Первый заместитель директора департамента финансов мэрии Наталия Чуркина отметила, что городской администрацией была проведена серьезная работа по ликвидации задолженности перед бизнес-сообществом. Так, если в начале 2017-го эта цифра составляла более 500 млн рублей, в середине года — более 250 млн рублей, то на 1 декабря сумма долга снизилась до 156 млн рублей.

Дебиторская задолженность самих предпринимателей, организаций и физических лиц перед городским бюджетом — неуплаченные налоги, сборы и арендные платежи — превышает 2 млрд рублей.

«Легальный бизнес, который несет все издержки и платит налоги, имеет невысокую рентабельность как в производстве, так и в сфере услуг. Те же предприниматели, кто уклоняется от уплаты налогов и иных платежей, безусловно, находятся в более выгодных финансовых условиях, однако создают проблемы законопослушным бизнесменам и бюджетам муниципальных образований», — сказал советник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области Иван Петров.

В мэрии Ярославля свыше 40% долгов считают «практически безнадежными».