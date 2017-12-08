Тутаев, Ярославская область, 8 декабря, 2017, 11:29 — ИА Регнум. В МУ «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района» полиция запросила документы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель агентства Владимир Пшеничников.

Тутаев

По данным блогера Алексея Кривцова, главу муниципального учреждения вызывали в полицию, а в самом агентстве прошла выемка документов. Кривцов связывает эти действия с аукционами на госзакупках, которые проводит МУ «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района».

«Почти во всех аукционах участвует единственная организация — ООО «Спецпроектстрой» — и по непонятным причинам никто другой не может быть участником торгов. А ведь у этой организации весь штат состоит из одного директора (возможно, еще бухгалтер есть). В итоге эта фирма, выигрывающая почти все подряды, ищет субподрядчиков, при этом ничего не выполняя, получает до 20 (а может и больше) процентов от стоимости контракта. Отсюда — нарушение сроков и снижение качества. Так как во всех аукционах, где участвует «Спецпроектстрой», он является единственным участником, то о снижении стоимости контракта говорить не приходится, и никакой экономии для бюджета», — сообщил Алексей Кривцов.

Глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов переадресовал вопросы о происшедшем к руководителю муниципального учреждения.

«В полиции я не был, но запрос о получении документов оттуда действительно приходил. Вчера был очень загруженный встречами день и я еще не успел уточнить, в каком виде полиция запросила документацию и какую именно. Это прошло мимо меня», — сказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель агентства Владимир Пшеничников.

В ближайшее время он пообещал разобраться и сообщить нашему агентству о причинах интереса сотрудников полиции к МУ «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района».