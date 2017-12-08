Киев, 8 декабря, 2017, 11:23 — ИА Регнум. На Украине продолжается политический скандал, связанный с попыткой коалиционных фракций Верховной рады взять под контроль кадровые вопросы в недавно созданных антикоррупционных органах, в частности Национальном антикоррупционном агентстве, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 8 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Напомним, 6 декабря председатели фракций «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» Артур Герасимов и Максим Бурбак зарегистрировали законопроект №7362, которым предлагают предоставить парламенту право выражать недоверие главам НАБУ, Государственного бюро расследований, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и членам Национального агентства по предотвращению коррупции.

После этого за защиту независимости антикоррупционных структур высказались МВФ, Всемирный банк, ФБР, Госдепартамент США и Евросоюз. В частности, западные партнеры заявили, что намерены резко сократить финансовую помощь Украине, если их мнение будет проигнорировано. Кроме того, по информации ряда СМИ и некоторых политиков, если бы Верховная рада приняла скандальный законопроект, Брюссель ответил бы лишением Украины безвизового режима с ЕС. После этого законопроект был отозван.

В НАБУ инициативу фракций большинства назвали попыткой ограничить независимость бюро, что приведет к негативным последствиям для борьбы с коррупцией на Украине.

«В случае принятия этого законопроекта будет нанесен сокрушительный удар по независимости новообразованных антикоррупционных органов и тех достижений в борьбе с коррупцией, которых им удалось достичь, несмотря на системное сопротивление правящих элит», — с таким заявлением выступила пресс-служба НАБУ 7 декабря.

В НАБУ не исключают, что Рада, несмотря на давление Запада, примет законопроект в ближайшее время.

«Убеждены, указанные шаги являются частью большого плана, который вошел в активную фазу на прошлой неделе, главной целью которого является уничтожение НАБУ и САП, блокирование расследований в отношении топ-чиновников и освобождения топ-коррупционеров от ответственности», — пояснили в бюро.

В свою очередь, депутат от «Народного фронта», советник министра МВД Антон Геращенко проинформировал, что Рада в ближайшее время изберёт аудитора НАБУ.

«Авторитетного иностранного специалиста… Выбор будет между Мартой Борщ, Карлосом Кастресаной и Робертом Сторчем. Лично я отдам свой голос Роберту Сторчу как наиболее подготовленному кандидату. Выборы авторитетного иностранного аудитора НАБУ должны положить конец подковерным разборкам в антикоррупционной «Игре Престолов», где все играют друг с другом в игре без правил, а проигрывает Украина», — информирует он.

Юрист и политик Андрей Портнов, комментируя данную ситуацию, заявил, что украинцы переоценили интеллектуальные способности президента Украины Петра Порошенко.

«Вы переоцениваете интеллект президента. Его успехи в бизнесе — это либо воровство бюджетных средств, либо кража активов при приватизации, либо продажа квот в министерстве экономики, либо торговля влиянием и продажа коррупционных решений государственных органов. Вчерашняя ситуация — тому подтверждение. Вот как можно было не спрогнозировать, что внесённый своими же фракциями законопроект о политическом контроле над НАБУ придётся немедленно и с позором провалить или отозвать. Что было здесь сложного? Какой университет нужно было закончить, чтобы угадать последствия своих инициатив? Какой шанс был у этих действий? Жаль, что утром отозвали этот проект. Я ожидал, что силами БПП и НФ его всё-таки примут, а потом президент, под внешним давлением, применит к нему вето. Так было бы ярче и красивее. Чтобы в конце собственной многоходовки ещё и опозорить две свои парламентские фракции», — написал Портнов на своей странице в Фейсбук.

Аналитик Dragon Capital Сергей Фурса отметил, что кредиторы могут наказать украинских чиновников за попытку взять под контроль НАБУ.

«Конечно, мечта любого коррупционера иметь возможность уволить глав бюро по борьбе с коррупцией. Депутаты об этом кричат с трибуны. Депутаты об этом просто мечтают. Но одно дело мечтать, а другое сделать это. Они же понимают, что получат от кредиторов, США, ЕС, и даже посольства Канады откажет после этого в визе. Принятие этого закона свернет «безвиз» (там было условие — независимое НАБУ), поставит крест на программе МВФ (там тоже условие — независимость НАБУ), а значит, сделает невозможным любое другое кредитование. Кроме российского, конечно», — отмечает Фурса.

Экс-депутат Верховной рады и экс-министр Украины Елена Лукаш описывает ситуацию в художественных тонах:

«Укрощение тварей было быстрым, публичным и болезненным… Все попытки съесть хозяйское НАБУ были жестко остановлены кнутом Хозяина. Удар. Окрик. Ещё раз. Больно. Поскуливая и оставляя лужицы, непослушные и озлобленные существа отползли в темный угол. Нужно было вылизать и подлечить достоинство. «Рефлексы есть», — подумал Хозяин, закрывая клетку и включая ток».

О подтексте скандальной инициативы рассказал депутат Рады Мустафа Найем. По его информации, президент Украины Петр Порошенко вступил в сговор с экс-премьером Арсением Яценюком, чтобы «совершить преступление по ликвидации Национального антикоррупционного бюро».

По мнению депутата, сейчас Порошенко и Яценюк беспрепятственно управляют большими потоками и распоряжаются целыми отраслями, и им угрожает только НАБУ, которое может схватить чиновников «за руку и предъявить эти факты обществу». Также Найем заявил, что хотя руководство страны и «остановило наступление», получив по рукам от украинского общества и международных партнеров, однако нападки на НАБУ и антикоррупционные органы продолжатся, пока агентство не удастся окончательно дискредитировать.

А вот народный депутат Украины Евгений Дейдей публично заявил об американском «начальстве» НАБУ.

«Не зря руководители так называемых антикоррупционных органов… отправились бить поклоны перед начальством в Вашингтоне… Их отъезд с учетом сегодняшней ситуации на востоке Украины, состояния экономики, разгула коррупции можно считать предательством интересов государства в угоду силовых структур США», — заявил Дейдей.

Напомним, ранее Федерального бюро расследований США сообщило, что сотрудничает с украинским НАБУ в пределах, которые определены Меморандумом о взаимопонимании, подписанным в июне 2016 года. В ФБР отмечают, что их сотрудники работают в НАБУ на временной, ротационной основе с целью поддержки отношений между сторонами.

7 декабря советник бывшего вице-президента США Джона Байдена Майкл Карпентер пригрозил порекомендовать американским властям сократить финансовую помощь Украине за попытку Рады ограничить деятельность НАБУ.

«Если Рада проголосует за увольнение главы антикоррупционного комитета и директора НАБУ, я буду рекомендовать сократить всю правительственную помощь США Украине, включая поддержку в сфере безопасности. Это позор», — написал Карпентер в своем Twitter.

Ранее глава Всемирного банка Джим Йонг Ким заявил, что антикоррупционные органы на Украине нуждаются в поддержке, так как уже показали результаты разоблачения коррупции.

«Недавно созданные антикоррупционные органы уже имеют достижения в разоблачении коррупции и борьбе с ней. Поэтому для дальнейшей реализации антикоррупционной реформы в Украине эти органы нуждаются в поддержке», — заявил Ким во время встречи с директором НАБУ Сытником в рамках Глобального форума по возврату активов, который проходил в Вашингтоне 4−6 декабря.