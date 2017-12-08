Ярославль, 8 декабря, 2017, 11:16 — ИА Регнум. Комитет областной думы одобрил проект регионального закона «О перераспределении между органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области и органами государственной власти Ярославской области полномочий в области градостроительной деятельности». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В думе обсудили передел строительных полномочий

Как мы уже писали, суть законопроекта заключается в передаче полномочий по выдаче разрешительной документации на строительство и ввод объектов в эксплуатацию на уровень области.

Перед депутатами выступил директор департамента строительства Ярославской области Виктор Неженец. Он отметил, что никакой «революции» не предвидится:

«Всего градостроительным кодексом предусмотрено пять видов полномочий в сфере выдачи разрешительной документации на строительство и актов ввода. Область забирает на свой уровень только два, остальные так и останутся у местной власти. И самое главное, что они — самые большие, самые емкие, по распределению речь идет о том, что 70 процентов полномочий остается у местной власти, и только 25−30% поднимается на областной уровень» — пояснил Виктор Неженец.

Кроме того, он особо подчеркнул, что для населения в части индивидуального жилищного строительства ничего не изменится — люди так и будут обращаться в муниципальные структуры, в местную архитектуру.

Кроме того, представитель регионального правительства пояснил, что передача полномочий позволит избежать появления новых обманутых дольщиков.

«Не буду скрывать: при работе с такой категорией, как обманутые дольщики, у нас появится возможность разговаривать с застройщиками. Сегодня они и региональный департамент строительства области никак не пересекаются. Мы видим застройщиков, которые работают только в рамках адресно-инвестиционной программы, там больше ивановских, костромских представителей. И теперь, когда к нам застройщик будет приходить за согласием на привлечения денежных средств дольщиков, мы будем знать, на каком этапе находится дом, строится он или нет. К примеру, человек получил разрешение, начал строить за свои средства, по каким-то причинам у него не пошло. Но мы не дали ему привлекать средства участников долевого строительства. Да, может быть, плохо, появится незавершенный объект, но там не будет обманутых дольщиков» — сказал Виктор Неженец.

Тем не менее, полностью убедить депутатов он не смог. Некоторые из них интересовались: для передачи полномочий понадобится 22 миллиона бюджетных средств, а чем они окупятся?

«Вы понимаете всю меру ответственности, которую на себя берете, чтобы не было никаких накладок, проволочек?» — спросили у директора регионального департамента строительства.

Тот пояснил, что готов работать с крупными муниципальными образованиями в унисон — если они успевают, то пусть выдают разрешения до конца текущего года.

«Сегодня у нас с ними достигнута договоренность — спокойно, в нормальном режиме они нам передают эти документы. Люди по старинке будут идти в муниципальные органы власти, никто их гнать не собирается, после нового года будут принимать документы и передавать нам. Все вопросы и проблемы мы постараемся снять максимально» — сказал Виктор Неженец.

От мэрии города Ярославы выступил первый заместитель мэра Сергей Тарасов, который сообщил, что городские власти инициативу губернатора в целом поддерживают, но есть отдельные моменты, которые вызывают обеспокоенность:

«Хотелось бы в рабочем режиме отработать с департаментом строительства области технические моменты обмена информацией по вводу в эксплуатацию домов. С января по март месяц у нас в плане по вводу 200 тыс. квадратных метров жилья, не хотелось бы, чтобы здесь произошли накладки. Тем более люди этих квартир ждут», — сказал он.

Завершил обсуждение экс-мэр Ярославля Виктор Волончунас, который как никто другой знаком с вопросом. Он также высказался за законопроект, назвав его в какой-то степени «экстренным включением» со стороны региональных властей и привел конкретные примеры того, где и как муниципалы не справились со своими полномочиями.

«Что может произойти? Вроде как не только отберут полномочия, но и всех людей на местах надо будет увольнять. Это совсем не так. Все, что связано с градостроительным планированием, с Генпланом, с планирование территории, землепользованием, функциональным назначением территорий застройки — все остается на местах. Сегодня мы имеем много точек, которые стали нарывами. Это точечная застройка в зоне ЮНЕСКО в Ярославле, ну и конечно, жилищное строительство, его качество. По выдаче разрешения на ввод жилья я усматриваю положительную динамику: сегодня область, взяв на себя эту функцию, берет на себя обязательства ведения реестра всех выданных разрешений. А следовательно, и областная стройинспекция все это обязана будет взять «под колпак». Сегодня мы имеем на практике очень плохую связь инспекции строительного контроля и строящимися домами на территории Ярославля и Ярославского района. Пример — Ивняки, строил детский садик, сколько брака было, сколько переделывали документации, сколько подрядчиков сменили. В городе Ярославле то же самое — в Брагино два садика вылетели из плана. Были такие случаи, когда стройинспекция вообще не подходила к домам. А их надо вводить. И мы думали, а как же быть: надо нанимать проектную организацию, имеющую лицензию, которая даст заключения, что все работы выполнены качественно. А это в основном скрытые виды работ, без инструментальных проверок вряд ли что-то сделаешь. Если сегодня область этим займется, значит, будет стройконтроль усиленный» — отметил Виктор Волончунас.

Он пояснил, что сегодня проблемы обманутых дольщиков, которые появляются в том числе и в результате деятельности муниципальных властей, приходится решать регионалам.

«Пример — у меня в округе, Фрунзе 77. Мэрия рядом не стоит с дольщиками и не работает с ними. Еще один пример — Балтийская, 17-этажный дом, только благодаря тому, что область им начала заниматься, ситуация решается. Рядом через 300 метров строится два дома — и уже на уровне 4 этажей они заморожены. Встает вопрос — а зачем таким подрядчикам разрешили строительство, если у них за душой ни копейки?» — спросил экс-мэр.

Происходящее он назвал «безобразием» и выразил надежду, что с передачей основных полномочий по выдаче разрешений на строительство и на ввод ситуация изменится. Хотя при этом Виктор Волончунас заметил, что региональные власти и раньше должны были следить за застройщиками, инспектировать работу муниципалов — с них эту ответственность никто не снимал.