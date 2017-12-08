Калининград, 8 декабря, 2017, 11:10 — ИА Регнум. В Калининградской области уничтожили одну тонну манго, запрещенную к ввозу в России. Как сообщили сегодня, 8 декабря, корреспонденту ИА REGNUM в Калининградской областной таможни, груз прибыл из Литвы.

Калининградская областная таможня Задержанные в Калининграде Манго

«По словам водителя грузовика, загрузка товара была произведена на базе в городе Клайпеда, — продолжил представитель таможни. — Установлен, что часть товара произведена в Португалии и относится к товарам, в отношении которых действуют запреты и ограничения».

Всего в фуре находилсь 238 картонных коробок со свежим манго общим весом брутто 1003 килограмма.

В отношении компании-перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП РФ («Нарушение установленных запретов и ограничений»), а сама продукция уничтожена.

В региональном управлении Россельхознадзора уточнили, что по данным на 6 декабря 2017 года уже изъято и уничтожено 199,6 тонн запрещенной к ввозу подкарантинной продукции.