Киев, 8 декабря, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что этнические венгры массово покидают Закарпатскую область Украины. Сообщение об этом украинский дипломат разместил 8 декабря в своём микроблоге в Twitter по итогам переговоров в Вене с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Подчеркнув, что разговор с коллегой из Венгрии получился «приятным», а встреча министров в целом прошла «на позитиве», Климкин отметил:

«Этнических венгров в Закарпатье уже не 150 тысяч и даже не 100 тысяч, люди оставляют регион».

Кроме этого, украинский дипломат добавил, что общая у Украины и Венгрии задача — поддержка и помощь общинам.

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Отметим, 30 ноября глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что новый закон об образовании, принятый Украиной и вызвавший скандал с участием властей Венгрии, — совсем не дипломатический конфликт, а «сложный диалог»

«Я считаю, что закон об образовании — это дело Украины. Это мы будем определять, что мы можем делать и как мы должны это делать», — подчеркнул он.

Говоря о развивающемся международном скандале между Венгрией и Украиной, в ходе которого МИД Венгрии уже заявил, что не будет поддерживать ассоциацию ЕС и Украины, Павел Климкин сообщил, что «никакого конфликта не существует».

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Напомним, на проходящем 8 декабря в Вене 24-м заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ Венгрия выступила с инициативой об отправке наблюдательной миссии в Закарпатскую область Украины из-за выступлений украинских националистов против венгерского меньшинства.

Кроме того, известна точка зрения венгерских политиков на закон об образовании, который был принят украинским парламентом в сентябре 2017 года. Венгерский министр Петер Сийярто заявил, что Венгрия поддерживает Украину во многих сферах, но новый украинский закон об образовании стал для Будапешта настоящим разочарованием.

По словам Сийярто, этот закон вступает в противоречие с двусторонними и многосторонними обязательствами Украины, включая обязательства по ОБСЕ.

Отметим также, что после принятия украинскими властями закона об образовании, навязывающего обязательное изучение украинского языка в школах страны после пятого класса, многие государства Европы отметили, что закон дискриминирует национальные меньшинства.

Так, Венгрия объявила, что будет блокировать все попытки Украины ассоциироваться с ЕС до тех пор, пока дискриминационный образовательный закон не отменят.