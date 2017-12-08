Москва, 8 декабря, 2017, 10:42 — ИА Регнум. Нефть пытается восстановить позиции. После принятия решения о продлении соглашения о сокращении мировой добычи нефти нефтяные котировки резко снизились в рамках фиксации прибыли краткосрочными участниками рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

eluela31 Нефть

Североморская смесь Brent опускалась в район $61 за баррель после того, как был достигнут локальный максимум выше $64 за баррель.

Накануне начал формироваться коррекционный откат, который может получить продолжение на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке после решения президента США Дональда Трампа о новой локации посольства США в Израиле.

«На уровне $62,25 проходит граница торгового диапазона, и, в случае возврата цен выше этого уровня, техническая картина для нефтяных фьючерсов приобретет более позитивный характер для возобновления роста», — отметил Егоров.

По его мнению, если эта граница устоит, то импульс снижения вернет котировки черного золота к уровню $60,75 за баррель с возможным продолжением в направлении $59,25.

«Основными факторами влияния 8 декабря станут публикация данных по рынку труда США, которая может оказать сильное влияние на доллар США и, как следствие, на цену нефти и данные по буровым установкам в США.

Дальнейшая судьба нефти будет решаться в диапазоне $62 — $62,25 за баррель», — полагает эксперт.

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