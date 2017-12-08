Южно-Сахалинск, 8 декабря, 2017, 11:25 — ИА Регнум. Миллионного туриста встретили в международном аэропорту «Феникс» на курортной жемчужине Китая — острове Хайнань. Чтобы никого не обидеть, почётным «миллионным туристом» назвали всех пассажиров московского рейса, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко Остров Хайнань, КНР

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Власти провинции Хайнань уже назвали цифру в миллион туристов «грандиозным достижением и гигантским рывком в развитии туристической отрасли».

Московский рейс UT725 из Москвы в аэропорту встречали председатель Комитета по развитию туризма госпожа Сунь Ин, ее заместитель Чжоу Пин, заместитель мэра города Санья Бао Цзян, другие официальные лица. Всем туристам подарили ожерелья из тропических орхидей, выращенные на Хайнане фрукты, чай и кофе, сладости и сувениры. Впрочем, пятеро пассажиров рейса стали самыми счастливыми — по посадочным талонам прямо в аэропорту была разыграна лотерея. Победители получили призы, о которых, наверное, будут помнить всю жизнь: сказочное путешествие по Хайнаню стоимостью в 10 тыс. юаней и проживание в 5-звездочном отеле.

А как у нас?

Радушие хайнаньцев невольно вызывает желание сравнить: а как в ДФО встречают туристов, о привлечении в регион которых только и разговоров на всех уровнях — от муниципального до федерального.

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Ежедневно мы слышим о грандиозных планах глав дальневосточных регионов по привлечению туристов. Цифры звучат ошеломительные. Например, не так давно правительство Камчатки объявило, что создание в регионе туристического кластера даст к 2025 году 1 млн 700 тыс. туристов в год. Научный руководитель «Научно-исследовательского центра «Неоэкономика» Олег Григорьев в интервью «Восток России» назвал идею «утопичной».

Особые экономические зоны, ТОРы, свободные порты, инструменты, в принципе, сходные. Особая экономическая зона на Хайнане была создана в 1988 году. И сегодня хайнаньцы приветствуют миллионного туриста. Это при том, что Хайнань — остров вечного лета, при том, что там качественно решен вопрос с доставкой туристов — количество чартеров, летающих из регионов России, и не только России, на остров растет день ото дня.

Туристическую ТОР на Камчатке создали в августе 2015 года. Не рановато ли для столь грандиозных планов? Если, конечно, камчатские власти не собираются записывать в туристы всех приезжих, включая вахтовиков? Сможет ли Камчатка за столь короткий срок — до 2025 года — решить вопрос хотя бы транспортной доступности? При этом, на Камчатке, бесспорно, есть на что посмотреть и туристическая привлекательность региона неоспорима.

То же можно сказать и о Сахалине, о Курильских островах.

В сахалинских социальных сетях долго обсуждали заметки путешественника из Москвы. Путешественник восхищался величественной красотой островов и ужасался сервису на этих островах, бешенным ценам на все и отношению к туристам.

«Сотрудница одного из турагенств Сахалина совершенно искренне призналась мне, что работа ей очень нравится. Но вот туристы очень надоедливы», — написал путешественник.

Добавляем сюда дорогие авиабилеты, транспортную недоступность островов — и планы по привлечению миллионов туристов можно убирать в архив.

Можно ли представить, что на Камчатке или на Сахалине хотя бы 100-тысячного туриста встречают представители местной элиты — мэрии, агентств по туризму? Дарят подарки, сувениры, путешествия? Таких примеров — нет. И что-то подсказывает, что еще долго не будет.

Нашему, дальневосточному туризму не хватает приветливости. А это, пожалуй, главный актив в таком бизнесе.

Между тем, Сахалин в декабре сумел несколько подняться в рейтинге туристической привлекательности регионов России. Об этом сообщили почти все островные СМИ и сайты официальных ведомств:

В 2016 году область набрала 58,1 балла, сегодня — 72,6. Составители рейтинга — Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России» — руководствуются 10 пунктами — уровень развития гостиничной сети, криминогенной обстановкой, интересу к региону у интернет-пользователей и другими.

Особенно умиляет в данном рейтинге повышение туристической привлекательности в связи с благоприятной (надо думать) криминогенной обстановкой. Дело в том, что в другом рейтинге, по данным на конец ноября, Сахалинская область заняла третье место по России по количеству совершенных преступлений и правонарушений на душу населения и вошла в пятёрку самых криминогенных регионов страны.

Впрочем, у сахалинских властей, планы по развитию туризма не столь ошеломительны, как у их соседей — камчадалов. Согласно Стратегии развития туризма, в островном регионе планируют получить 600 тысяч туристов в год к 2025 году. Главную ставку здесь делают на ТОР «Горный воздух», строительство бань, гостиниц, итд. Однако, главным «камнем преткновения» здесь также остается транспортная недоступность и высокие цены

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Может, пора перестать строить утопичные планы? Перестать «развивать» туризм» на совещаниях и подумать о простых и понятных любому туристу вещах? О том, что турист едет в отпуск за хорошим настроением, за впечатлениями, вкусной едой и надеется, что его встретят радушно? Начиная от аэропорта, где российский таможенник хотя бы не нагрубит? Начинать нужно с малого и не строить «замков на песке». Тогда все получится. Не сразу, но получится.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на декабрь 2016 года китайский Хайнань посетили 71 тыс. 239 туристов из России. Агентство Синьхуа тогда отметило, что россияне вновь завоевали лидерство среди прочих туристов, приезжающих на остров вечного лета и количество туристов из РФ превысило докризисный уровень. Эксперты в КНР подсчитали, что главной причиной спада турпотока из РФ стал даже не кризис, а транспортная недоступность. В результате была запущена программа чартерных рейсов. Сегодня десятки самолетов из регионов РФ ежедневно садятся в аэропортах Хайнаня.

Говоря о Курилах, Сахалине и Камчатке, жители центральных регионов России отмечают желание побывать там, но признаются, что их отпугивают очень высокие цены — не только на перелет, например, из Москвы до Южно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского, но и очень дорогие услуги на местах.