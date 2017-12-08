Красноярск, 8 декабря, 2017, 10:31 — ИА Регнум. Врио губернатора Красноярского края Александр Усс утвердил новую структуру органов исполнительной власти региона, а также произвёл новые назначения в краевом правительстве.

Kremlin.ru Александр Усс

Заместителем председателя правительства края, отвечающим за социальный блок, назначен Алексей Подкорытов. Он является доктором медицинских наук и ранее занимал должность начальника Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 8 декабря, в правительстве края, министром социальной политики назначена Галина Пашинова. Ранее она совмещала эту должность с должностью зампредседателя правительства края. Региональный минтранс возглавил Константин Димитров, ранее занимавший должность заместителя министра транспорта.

Уточняется, что некоторые переназначения произошли в связи с перераспределением полномочий и переименованием министерств. В частности, заместителем председателя правительства Красноярского края — министром сельского хозяйства и торговли назначен Леонид Шорохов (до этого министерство сельского хозяйства было без «торговли» — прим. ИА REGNUM ). Министром промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства назначен Анатолий Цыкалов (ранее — министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края — прим. ИА REGNUM ).

С 31 декабря 2017 года уходит в отставку и. о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Николай Глушков. С 1 января 2018 года должность министра строительства займёт Сергей Козупица. Ранее он был заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Также стало известно, что 25 декабря по собственному желанию увольняется министр экономического развития и инвестиционной политики Михаил Васильев. Усс предложил депутатам Заксобрания на согласование кандидатуру Сергея Верещагина на должность заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиционной политики. Верещагин в 2008—2010 годах возглавлял министерство внешних связей и инвестиционной политики, а также министерство экономики и регионального развития Красноярского края. С 2010 по 2013 год он был заместителем министра регионального развития РФ.

С 8 января со своего поста в связи с переводом в аппарат правительства уходит руководитель службы по государственной охране объектов культурного наследия Сергей Перегудов. Службой будет руководить Павел Гутенков. Сейчас он возглавляет юридическое управление администрации Красноярска. Руководителем агентства информатизации и связи назначен Николай Распопин, который до этого был замруководителя агентства.

Изменения также произошли в администрации губернатора. В частности, Елена Уляшева, долгое время занимавшая пост главного редактора газеты «МК в Красноярске», назначена начальником управления пресс-службы губернатора и правительства.

В Красноярском крае образовано агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. А агентство науки и инновационного развития упразднено.

По мнению политолога Юрия Москвича, эти изменения ожидались давно. Однако сообщение об этих решениях появилось сегодня, 8 декабря, неслучайно:

«Неслучайно именно сегодня появилось официальное сообщение об этих изменениях в правительстве, потому что, по многим источникам, Александр Усс их готовил к моменту объявления Путина о том, что он идёт на выборы».

Напомним, Владимир Путин объявил о своём решении баллотироваться на новый президентский срок 6 декабря 2017 года в Нижнем Новгороде во время встречи с ветеранами и тружениками Горьковского автозавода.

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«Владимир Путин уже начинает демонстрировать тренды своего будущего шестилетия. И понятно, что врио губернатора очень важно обосновать вот эти изменения не личными мотивами, а необходимостью адаптации функций правительства Красноярского края для решения новых задач, поставленных президентом на новый его возможный президентский срок. Эти назначения ожидались где-то после 15 декабря. Но неожиданное объявление Путина о своём намерении участвовать в выборах, видимо, ускорило события в Красноярском крае. Во-вторых, эти изменения носят довольно дискуссионный характер. Они активно обсуждались и в элитном сообществе, и в политических кругах Красноярского края. Потому что часть назначенцев — это, так скажем, люди из достаточно давнего прошлого, вроде Алексея Подкорытова. И есть сомнения, что они будут уместны в новых, очень изменившихся, экономических и социальных условиях. Но это политический риск губернатора, и естественно, все примут эти назначения как должное и будут следить за развитием дальнейших событий», — рассуждает эксперт.

По словам Юрия Москвича, в экспертном сообществе, в политических и экономических элитах Красноярска начинает курсировать новая тема для обсуждения:

«С точки зрения элитных кругов Красноярска, новые назначения должны быть более ориентированными на изменения, чем на опору, на людей, которые были успешны когда-то. Это дискуссия уже начинает носить постоянный характер. Я думаю, что через два месяца станет ясно, насколько успешно будет действовать это обновленное правительство края. С моей точки зрения, новое правительство края в большей степени заточено под грядущие выборы губернатора. Потому что каждый из вновь назначенных — влиятельный в определенных кругах человек. И естественно, что эти круги будут поддерживать Усса на выборах в сентябре (в сентябре 2018 года в Красноярском крае пройдут выборы губернатора — прим. ИА REGNUM )».

Также собеседник ИА REGNUM отметил: существует риск, что политическая жизнь в регионе будет развиваться по прежнему сценарию.

«Принципиален вопрос, будут ли привлечены к деятельности по обновлению экономического и социального положения края те люди, которые были очень недовольны нерешительностью бывшего губернатора Виктора Толоконского и фактически сделали все, чтобы он покинул Красноярский край. Пока я не вижу представителей этих кругов в правительстве края, кроме нескольких людей известного в крае политика и бизнесмена Анатолия Быкова. А это может означать, что политическая жизнь в регионе будет развиваться по прежнему сценарию — очень активное критическое восприятие действий власти и очень жёсткое желание тех, кто не попал в эту новую обойму власти, добиваться своего с помощью политических угроз перед выборами и во время выборов губернатора», — резюмировал Юрий Москвич.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 29 сентября 2017 года в рамках масштабных перестановок в губернаторском корпусе ушёл в отставку Виктор Толоконский, руководивший Красноярским краем с 2014 года. Врио губернатора был назначен Александр Усс, который до этого, с 1998 года, был председателем краевого Заксобрания.

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Напомним, в конце ноября 2017 года заместителем губернатора Красноярского края был назначен Василий Нелюбин, который с 2008 года занимал пост директора ГТРК «Красноярск». На новой должности Нелюбин будет заниматься информационной политикой правительства региона.