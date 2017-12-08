Санкт-Петербург, 8 декабря, 2017, 10:33 — ИА Регнум. Петербург стоит в восьмибалльных пробках из-за обильных ночных и утренних снегопадов. По данным синоптиков, снег будет идти всю первую половину дня 8 декабря, ожидается метель. Дорожная ситуация осложнена большим количеством ДТП, сообщает корреспондент ИА REGNUM. За сутки в городе произошло более 900 ДТП, отмечает Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Gov.spb.ru Уборка Невского проспекта

«Снег, снег, снег… Завтра Питер опять «встанет». Пора всем переходить на пешие прогулки до работы и обратно. В транспорте «вирусы», а на улице снег, пусть и с постоянной для нашего города оттепелью», — предрек накануне главный синоптик Петербурга Александр Колесов у себя на странице в Facebook. Утренняя картинаа полностью подтвердила этот прогноз.

Как сообщает сервис «Яндекса», утром 8 декабря затор образовался на Дворцовой набережной между Троицким и Дворцовым мостами в сторону Литейного проспекта. Пробка на улице Академика Лебедева, стоит Литейный мост — на нем зафиксировано сразу два ДТП, в пробках также Арсенальная, Пироговская и Свердловская набережные. Намертво «застряли» Сампсониевский мост и улица Куйбышева в сторону Каменноостровского проспекта. Пробки наблюдаются на участке Большого проспекта Петроградской стороны от улицы Красного Курсанта до Ждановской набережной, а также на набережной Макарова от Тучкова моста в сторону 4-й линии Васильевского острова.

Самое тяжелое положение сложилось в районе Народной улицы, скорость движения на участке от проспекта Большевиков до улицы Седова через Володарский мост не превышает 4−5 км/ч в обе стороны с редкими просветами. Затор на улице Бабушкина начинается от улицы Шелгунова и длится до станции метро «Ломоносовская», проспект Обуховской Обороны и Октябрьская набережная стоят по направлению в центр, в пробках еле двигается Дальневосточный проспект и проспект Большевиков от улицы Тельмана до Народной.

Серьезный затор также наблюдается на Московском шоссе, от Ленсоветовской дороги до Бадаевских проездов, а также на Витебском проспекте и Пушкинской улице по направлению в центр.

Петербуржцы активно делятся впечатлениями об утренних поездках в соцсетях. По их данным, около 8:40 на внутреннем кольце КАД у съезда на Московское шоссе фургон завалился и перекрыл два левых рядах, примерно в это же время на перекрестке Ивановской улицы и улицы Седова в сторону станции «Сортировочная» в ограждения въехали самосвалы. В 09:00 автобус №26 разбил лобовое стекло, когда врезался сзади в троллейбус на Ленинском проспекте перед проспектом Маршала Жукова. В это же время Mitsubishi и Ford столкнулись на перекрестке заваленных снегом улиц Зайцева и Васи Алексеева, свидетели опубликовали фотографии.

«По этим фоткам прям видно, как чинуши аж из двух ведомств «пилили» всю ночь бюджет вместо обещанного контроля за уборкой города… Все как обычно в конце года…», — посетовал петербуржец Игорь.

Комитет по благоустройству Смольного еще накануне рапортовал, что к залповым снегопадам дорожники готовы.

«На дорогах будет сложная обстановка. Все дорожные предприятия города переходят на усиленный режим работы», — сообщали в ведомстве.

Ночью на улицы должны были выйти не менее 900 единиц техники, в уборке задействовали комбинированные дорожные машины и трактора с плугом и щеткой, лаповые и фронтальные погрузчики и самосвалы. На крупных магистралях техника, как правило, проходит уступом в несколько машин, сметая снег к лотку и формируя снежные валы. После этого на улицы выходят спецмашины для расчистки перекрестков, карманов для заезда общественного транспорта, пешеходных переходов, парковок.

«Порядок операций корректируется в зависимости от погодных условий. Если снегопад затягивается, цикл «посыпка-подметание» повторяется много раз. Работы по уборке снега будут приостановлены лишь в утренние и вечерние часы-пик, чтобы не создавать дополнительные заторы на дорогах», — заметили в комитете по благоустройству.

Добавим, согласно прогнозам, во второй половине дня в Петербурге потеплеет, пойдет мокрый снег и снег с дождем. Слой осадков может составить свыше 12 см.

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Как сообщили ИА REGNUM в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, за истекшие сутки в Петербурге было зафиксировано 903 заявки о дорожно-транспортных происшествиях.

Седьмого декабря в городе зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, в результате которых 12 человек получили травмы различной степени тяжести, из них один ребенок. На дорогах Ленинградской области зарегистрировано пять тяжелых ДТП, в результате которых шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

«Госавтоинспекция обращается к водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения», — заявили в региональном УГИБДД.