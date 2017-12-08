Тула, 8 декабря, 2017, 10:16 — ИА Регнум. Международный фестиваль-конкурс «Итальянские вечера в России» торжественно открылся в Тульской областной филармонии 7 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Международный фестиваль-конкурс «Итальянские вечера в России» открылся в Туле — уже во второй раз

Фестиваль проходит в Туле второй год подряд, он является частью международного культурного проекта «Итальянские вечера в России» — «Российские вечера в Италии».

Цель проведения фестиваля — развитие двухсторонних культурных связей между Россией и Италией.

В этом году в Тулу для участия в фестиваля съехались около 1300 человек — из Италии, Республики Сан Марино, Армении, а также российских городов (Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Воронежа, Курска, Рязани, Нижнего Новгорода, Хабаровска и др.).

«Фестиваль ставит перед собой задачу показать творчество и достижения исполнителей и коллективов из разных стран в разных областях культуры, обменяться опытом, познакомить гостей с историей древнего города Тула, находящегося в самом сердце России», — сказала на пресс-конференции Татьяна Рыбкина, министр культуры Тульской области.

Президент фестиваля Кристиан Карточети, который возглавляет итальянскую делегацию, поблагодарил правительство региона за помощь в организацию мероприятия. Он отметил, что, приезжая в Тулу, итальянские мастера не только делятся своим искусством, но и многое перенимают от русской культуры и используют этот опыт в своем творчестве.

Конкурсная программа имеет квалификационный, а не соревновательный принцип оценки, что дает определенный стимул к дальнейшему творческому развитию участников. Члены жюри — представители Италии, мастера мирового уровня. Им предстоит оценить работы участников Фестиваля-конкурса по европейским стандартам и выдать им дипломы международного образца, а самым талантливым — специальные премии.

Фестиваль продлится до 10 декабря. Все участники смогут побывать на мастер-классах известных маэстро.