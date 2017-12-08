Якутск, 8 декабря, 2017, 10:15 — ИА Регнум. В рамках Дней Якутии в Санкт-Петербурге, посвященных 385-летию вхождения в состав Российского государства, 95-летию образования Якутской АССР и 25-летию Конституции республики, 6 декабря 2017 года в Мариинском дворце состоялась встреча депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) с депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Ил Тумэна Встреча депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) с депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Пресс-служба Ил Тумэна Встреча депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) с депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Для народных депутатов Якутии провели экскурсию по Мариинскому дворцу — официальной резиденции Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Мариинский дворец — выдающийся памятник архитектуры и истории, построенный в 1845 году для семьи дочери Николая I Великой княгини Марии Николаевны. 11 февраля 1885 года состоялось торжественное освящение дворца как центра российской государственности и в нем стали размещаться государственные органы: Государственный Совет, Кабинет Министров, затем Временное Правительство, Ленсовет, Петросовет. С 1945 года Мариинский дворец является резиденцией представительной власти города. С 1994 года здесь работают депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Гости посетили информационно-просветительский парламентский центр. В музейной экспозиции, посвященной истории становления петербургского парламента, хранятся уникальные экспонаты: подлинник городской Конституции — Устав Санкт-Петербурга, государственные награды города-героя: орден Красного Знамени, орден Октябрьской революции, медаль «Золотая Звезда Героя», два Ордена Ленина и многие другие.

Пресс-служба Ил Тумэна Встреча депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) с депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

В мероприятии, состоявшемся в Красном зале Мариинского дворца, приняли участие Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков, первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Анатолий Добрянцев, председатель постоянного комитета Ил Тумэн по государственному строительству и законодательству Алексей Еремеев, председатель постоянного комитета Ил Тумэн по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев, председатель постоянного комитета Ил Тумэн по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева, народные депутаты республики Василий Власов, Александр Кошуков.

Парламент Санкт-Петербурга представили Председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров, заместитель Председателя Законодательного Собрания Анатолий Дроздов, председатель редакционной комиссии Законодательного Собрания Сергей Купченко, руководитель Аппарата Законодательного Собрания Михаил Субботин.

Парламентарии обсудили основные направления взаимодействия законодательных органов власти Республики Саха (Якутия) и Санкт-Петербурга в рамках Соглашения о сотрудничестве, подписанного 15 декабря 2015 года.

Пресс-служба Ил Тумэна Встреча депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) с депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, приветствуя участников встречи, остановился на приоритетных направлениях деятельности парламента региона и отметил, что реализация Соглашения о сотрудничестве способствовала значительному укреплению взаимоотношений между законодательными органами Санкт-Петербурга и Якутии.

«На основе этого документа был заложен фундамент совместной законотворческой работы. Прочные межрегиональные связи являются важным фактором, как политического, так и социально-экономического развития страны. Укрепление сотрудничества субъектов Российской Федерации способствует наиболее полной реализации потенциала каждого из них», — сказал спикер парламента Санкт-Петербурга.

Вячеслав Макаров выразил уверенность в том, что дальнейшее углубление взаимодействия между Якутией и Санкт-Петербургом отвечает интересам жителей регионов.

«Все мы видим, насколько высокий интерес проявили петербуржцы к мероприятиям, проводимым в рамках Дней Республики Саха (Якутия) в Санкт-Петербурге», — подчеркнул председатель парламента Северной столицы.

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков в своем выступлении обратил внимание парламентариев на то, что Якутию и Санкт-Петербург связывают давние прочные связи.

«Исторически сложилось, что именно в городе на Неве были заложены основы регионального управления страны и, начиная еще с XVII века местная якутская знать, представители якутской интеллигенции конца XIX — начала ХХ веков принимали активное участие в установлении системы регионального управления в Российской империи. Эти связи продолжились и после октябрьской революции 1917 года. Ленинград стал кузницей кадров для нашей республики. Санкт-Петербург продолжает вносить большой вклад в развитие нашей республики», — сказал Александр Жирков.

Спикер Ил Тумэна отметил, что между Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 8 декабря 2005 года подписали соглашение о сотрудничестве и с тех пор активно обмениваются опытом законотворческой работы. Ныне действующее Соглашение о сотрудничестве между парламентами было заключено 15 декабря 2015 года и в связи с этим появились новые возможности для расширения и конкретизации совместной законодательной работы.

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков вручил Председателю Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеславу Макарову памятный юбилейный знак «385 лет Якутия с Россией».

Пресс-служба Ил Тумэна Встреча депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) с депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

В ходе обсуждения перспектив развития сотрудничества депутаты остановились на вопросах взаимодействия в реализации совместных проектов регионов и продвижении законодательных инициатив.

Народные депутаты республики пригласили парламентариев Санкт-Петербурга посетить Якутию с официальным визитом.