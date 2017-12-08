Москва, 8 декабря, 2017, 10:15 — ИА Регнум. В своем заявлении в отношении решения МОК об отстранении российской сборной от Олимпиады в Корее Госдума выражает нулевую терпимость к допингу и осуждает нарушение прав спортсменов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярёв (ЛДПР).

kremlin.ru Олимпийский флаг и флаг России

Госдума на пленарном заседании рассмотрит проект постановления, в котором призовет мировое сообщество отказаться от практики голословных обвинений в адрес российских спортсменов и заявит о недопустимости вмешательства политики в олимпийское и паралимпийское движения.

Проведена большая работа по изменению законодательства по борьбе с допингом, рассказал Дегтярев.

«(В заявлении) выражаем свою решимость по борьбе с этим злом, выражаем нулевую терпимость к допингу и при этом отмечаем, что выступление спортсмена, имеющего паспорт, имеющего гражданство России, имеющего свой национальный флаг, свой национальный гимн на международных соревнованиях под олимпийским флагом нарушает гражданские права спортсмена. И так было бы в любой стране, ведь собственный флаг, собственный гимн, поддержка болельщиков — это очень серьезный моральный стимул побеждать. Получается, что эта мера получается дискриминационной — выступление наших атлетов под олимпийским флагом», — отметил парламентарий.

При этом, продолжил Дегтярёв, «наши болельщики в случае, если спортсмены поедут в Пхёнчхан, поддержат наших атлетов на трибунах с флагами России. Никто запретить поднять российский триколор нам позволить не может», — сказал он.