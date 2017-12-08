Киев, 8 декабря, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Шествие сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили пройдет 10 декабря в Киеве. Об этом Саакашвили написал 7 декабря на своей странице в соцсети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Атаман

По его словам, в Киеве 10 декабря в 12:00 должны собраться его сторонники для того, чтобы пройти маршем в сторону площади Независимости (майдан Незалежности). При этом лидер партии «Движение новых сил» подчеркнул, что лично будет присутствовать на протестном мероприятии.

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«Увидимся 10.12, в 12:00 собираемся в парке Шевченко и идем на Майдан!» — написал Саакашвили.

Напомним, Саакашвили прибыл на Украину 10 сентября 2017 года, после чего сразу начал собирать вокруг себя своих сторонников и проводить митинги. 17 октября Саакашвили собрал митинг у здания Верховной рады, где был создан палаточный городок для постоянного проведения протестных мероприятий.

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5 декабря Саакашвили попытались задержать сотрудники службы безопасности Украины (СБУ), однако попытка не удалась. На данный момент лозунгом Саакашвили является «Объявим импичмент Порошенко» и «Долой банду воров из правительства».