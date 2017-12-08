Тула, 8 декабря, 2017, 09:46 — ИА Регнум. Туристический форум «PROДвижение» состоялся в Туле, на площадке парка-отеля «Грумант», 7 декабря, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Форум был организован комитетом Тульской области по развитию туризма при поддержке Федерального агентства по туризму.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Регионам необходимо уделить особое внимание имиджевой политике

Форум в Туле собрал представителей органов власти, работающих в сфере культуры и туризма из 20 российских регионов, а также организаций туриндустрии, туроператоров, маркетологов, экспертов. Всего на мероприятие съехались более 500 участников.

Заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, открывая форум, отметил, что Тульской области есть, что показать туристам, чем их удивить, но вместе с тем эта сфера нуждается в серьезном развитии.

Большие надежды возлагаются на бизнес, который может помочь и с туристической инфраструктурой, и с продвижением турпродуктов для развития въездного туризма.

Начальник Управления государственных туристических проектов и безопасности туризма Ростуризма Евгений Куделя отметил, что форум, в частности, позволяет выявить лучшие региональные практики в сфере туризма, чтобы достойно встретить гостей, которые приедут на Чемпионат мира по футболу.

Помимо этого Евгений Куделя подчеркнул, что регионам необходимо уделить особое внимание имиджевой политике. Продвижение субъектов страны должно осуществляться в рамках единой концепции.

На форуме также обсуждались новые формы и каналы коммуникации с целевой аудиторией, правила формирования и реализации туристического продукта в условиях активного развития информационных технологий.

Деловую часть форума открыла мастер-сессия экспертов в сфере интернет-маркетинга по продвижению территорий, объектов показа, организаций туриндустрии, межрегиональных турпродуктов. Ведущие эксперты компаний Яндекс, ВКонтакте, специалисты по продвижению в социальных сетях Facebook, Instagram рассказали об инструментах продвижения турпродуктов, увеличения турпотока.

Были рассмотрены вопросы организации блог-туров, подготовки кадров для туриндустрии, особенности продвижения турпродуктов в китайском сегменте интернета.