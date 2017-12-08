Москва, 8 декабря, 2017, 09:38 — ИА Регнум. «Справедливая Россия» подготовила свой, более жесткий, вариант заявления по ситуации с решением МОК, при этом фракция поддержит и более мягкую версию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря, об этом заявил лидер партии Сергей Миронов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кастет

Олимпийская сборная России не будет допущена до участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Согласно решению МОК, российские спортсмены, в адрес которых не выдвигалось обвинений в употреблении допинга, смогут выступать на Играх под нейтральным флагом.

«Мы подготовили свой проект заявления, проект заявления супережесткий: мы считаем, что это дискриминация, полное нарушение Олимпийской хартии, это унижение наших спортсменов, и такое поведение МОК недопустимо. Коллеги приняли текст, который будет рассматриваться, но, с нашей точки зрения, там многие акценты смягчены», — сказал Миронов.

Госдума намерена принять заявление, где выскажет принципиальную позицию по решению Международного олимпийского комитета.