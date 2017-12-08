Москва, 8 декабря, 2017, 09:29 — ИА Регнум. В вопросе ситуации с решением МОК в отношении российской сборной следует исходить из того, что принцип превыше всего. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря, об этом заявил депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кастет

Олимпийская сборная России не будет допущена до участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Согласно решению МОК, российские спортсмены, в адрес которых не выдвигалось обвинений в употреблении допинга, смогут выступать на Играх под нейтральным флагом.

«Мы считаем, в ситуации, когда страну лишают гимна, формы, слова, было бы правильно организовать спартакиаду в стране, но принцип превыше всего. Если мы все время утираемся, в нас всегда будут плевать», — отметил Коломейцев.

Госдума намерена принять заявление, где выскажет принципиальную позицию по решению Международного олимпийского комитета.