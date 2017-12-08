Тула, 8 декабря, 2017, 09:25 — ИА Регнум. Торжественное собрание, посвященное 76-й годовщине героической обороны Тулы, состоялось 7 декабря в Тульском городском концертном зале, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области В Туле вспоминают героев — защитников города

Губернатор Алексей Дюмин, выступая перед собравшимися, напомнил, что фашисты 45 дней и ночей штурмовали Тулу, но не смогли сломить туляков. Здесь была остановлена 2-я танковая армия гитлеровского генерала Гудериана. Попытки врага взять Тулу, окружить её, создать здесь плацдарм для удара на Москву полностью провалились. За мужество и героизм, проявленные самоотверженными защитниками города, Тула удостоилась почётного звания «Город-Герой».

"Память о наших соотечественниках, отдавших свои жизни за свободу страны, живёт в наших сердцах. Эта память даёт нам уверенность и силы, чтобы строить надёжное будущее для наших детей», — подчеркнул губернатор.

Алексей Дюмин отметил, что сегодня Тула меняется, растёт и благоустраивается. Там, где проходил передний край обороны города, — на месте окопов и укреплений — сейчас построены новые кварталы и дома. В них уже выросли новые поколения туляков.

«Пусть наши дети учатся и созидают, пусть они живут спокойной, мирной и счастливой жизнью! Жизнью, которой все мы обязаны героям-победителям в Великой Отечественной войне! Сегодня мы склоняем головы перед подвигом павших. С глубокой благодарностью обращаемся к нашим фронтовикам и труженикам тыла», — сказал глава региона.

На мероприятии Алексей Дюмин вручил региональные награды выдающимся тулякам.