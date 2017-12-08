Тула, 8 декабря, 2017, 09:19 — ИА Регнум. Церемония возложения цветов к памятнику героическим защитникам Тулы в 1941 году, посвященная 76-й годовщине обороны оружейной столицы, состоялась 7 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области В Туле память героев 1941 года почтили минутой молчания

В церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, члены регионального правительства, воспитанники Тульского суворовского военного училища, участники движения «Юнармия», кадеты, студенты, жители города.

Участники возложили гирлянды и цветы к Вечному огню. Память погибших почтили минутой молчания и ружейным салютом. В завершение мероприятия воины-десантники прошли по площади торжественным маршем.