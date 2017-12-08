Киев, 8 декабря, 2017, 08:29 — ИА Регнум. Этнические венгры массово покидают Закарпатскую область Украины. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своём микроблоге в Twitter по итогам переговоров в Вене с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Скриншот страницы tvc.ru Павел Климкин

«Министерскую встречу ОБСЕ завершаем на позитиве. Приятный разговор с венгерским коллегой Петером Сийярто. Этнических венгров в Закарпатье уже не 150 тысяч и даже не 100 тысяч», — написал Климкин, добавив, что «люди оставляют регион», а «наша общая с Венгрией задача — поддержать и помочь общинам».

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Напомним, на проходящем в Вене 24-м заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ Венгрия выступила с инициативой об отправке наблюдательной миссии в Закарпатскую область Украины из-за выступлений националистов против венгерского меньшинства.

Также венгерский министр Петер Сийярто заявил, что Венгрия поддерживает Украину во многих сферах, но закон об образовании, который был принят украинским парламентом в сентябре 2017 года, стал для Будапешта разочарованием, пишет Polit.info. По словам Сийярто, он противоречит двусторонним и многосторонним обязательствам Украины, включая обязательства по ОБСЕ.