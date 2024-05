Вашингтон, 8 декабря, 2017, 08:27 — ИА Регнум. Криптовалюта биткоин продолжает бить рекорды стоимости. За последние сутки её цена взлетела выше $18 тыс. за единицу, об этом информирует сайт Сoinmarketcap.com.

Huffingtonpost.de Биткоин

На настоящее время постоянно растущая общая капитализация виртуальной валюты составила уже $306,5 млрд.

Согласно данным аналитиков за 7 декабря, биткоин преодолел сразу отметки $14 тыс, $15 тыс, $16 тыс. и $17 тыс.

Читайте также: Хакеры взломали криптобиржу и похитили биткоины на $68 млн

По данным экспертов рынка, такой взрывной рост биткоина может быть связан с тем, что Чикагская биржа опционов планирует опередить биржу СМЕ и запустить торговлю фьючерсами на биткоин с 10 декабря.

Напомним, общая капитализация криптовалют на настоящее время уже выше капитализации почти всех компаний, акции которых входят в расчет индекса Standard & Poor's 500. К примеру, оценка криптовалюты выше, чем у таких гигантов, как UnitedHealth Group Inc. ($213 млрд), Pfizer Inc. ($212 млрд) и Verizon Communications Inc. ($208 млрд).

С начала же 2017 года курс криптовалюты поднялся более чем на 1400%. Резкий рост в цене биткоин отметил начиная с ноября 2017 года.

Читайте также: Фьючерсы и новые рекорды: биткоин преодолел отметку в $15 тыс