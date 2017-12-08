Москва, 8 декабря, 2017, 08:10 — ИА Регнум. Бизнесмен и глава Международной федерации фехтования Алишер Усманов обратился с открытым письмом к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, а также вице-президентам и членам исполкома МОК, призвав их разрешить поднять на Олимпиаде в Пхенчхане российский флаг и исполнить гимн страны. Письмо опубликовано газетой «Комсомольская правда».

Getbg.net Олимпийские кольца

По его словам, решение МОК ставит «чистых» спортсменов России в неравные условия по сравнению со спортсменами других стран, тогда как Олимпийская хартия запрещает любые формы дискриминации.

«Решение МОК ответило на многие вопросы, кроме одного — справедлива ли олимпийская Фемида?» — пишет Усманов.

Он пояснил, что спортсмены подвергнутся дискриминации: во-первых, пройдя все чистилища квалификации на Олимпиаду, они будут вынуждены месяцами ждать решения специальной комиссии МОК о своей судьбе. Во-вторых, их лишили поддержки национальных олимпийских комитетов.

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В-третьих, и это главное — они лишены права увидеть флаг своей Родины и услышать гимн своей страны.

«Принцип римского права гласит: «Nullum crimen, nulla poena sine culpa». («Нет вины, нет наказания»). Невинных нельзя карать и ставить на колени», — заключает Усманов, призвав исполком МОК дать спортсменам возможность увидеть флаг своей страны и услышать гимн в случае победы.

Напомним, 5 декабря исполком МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР), при этом создал специальную панель для допуска «чистых» российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане. Они могут выйти в статусе «Спортсмены-олимпийцы из России», выступать под олимпийским флагом, а на всех церемониях будет звучать олимпийский гимн.

Такое решение МОК вызвало широкий резонанс и негодование — споры идут о том, участвовать ли спортсменам или бойкотировать Игры. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти не будут чинить никаких препятствий, если они захотят принять участие в Олимпийских играх 2018 года в нейтральном статусе.