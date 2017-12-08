Пермь, 8 декабря, 2017, 08:14 — ИА Регнум. Информационное агентство REGNUM награждено за вклад в сохранение культурного наследия города Перми и Пермского края.

Виталий Попов Игорь Тюленев и Антон Исаков

Награду получил корреспондент ИА REGNUM Исаков Антон за серию публикаций, посвященных ситуации вокруг Пермского театра оперы и балета.

Обозреватель поблагодарил всех присутствующих, подчеркнув, что награда принадлежит скорее неравнодушной пермской общественности, выразителем интересов которой стало информационное агентство REGNUM.

Почетная грамота была вручена председателем гражданского комитета «В защиту культурного наследия», членом президиума международного сообщества писательских союзов, секретарем Союза писателей России, поэтом Игорем Тюленевым.

Мероприятие было организовано «Союзом писателей России» и гражданским комитетом «В защиту культурного наследия». Среди выступавших были заслуженные деятели культуры, педагоги, общественные деятели.

Напомним, в начале очередного театрального сезона в Перми разгорелся скандал: большое количество поклонников Пермского театра оперы и балета были возмущены резким сокращением репертуара, а также неадекватно завышенными ценами на спектакли. Данная ситуация была освещена СМИ, в том числе и ИА REGNUM, что позволило заявить о проблеме.