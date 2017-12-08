Вашингтон, 8 декабря, 2017, 07:46 — ИА Регнум. В США назван главный цвет 2018 года. Об этом на своём сайте сообщил исследовательский центр Pantone.

Цитата из фильма Суфражистка. реж. 2015 Суфражистки

По мнению Pantone, главным цветом будет фиолетовый оттенок Ultra Violet.

«Резкий и провокационный фиолетовый оттенок 18−3838 Ultra Violet символизирует оригинальность, изобретательность и дальновидное мышление, устремлённое в будущее», — говорится в сообщении.

В 2017 году Pantone объявлял главным цветом зелёный оттенок Greenery, названный им цветом свежей листвы.

Как заявила вице-президент института Лори Прессман, США политически разделены, и то же самое происходит во всем мире. На сайте компании перечисляются несколько палитр с оттенками, которые хорошо сочетаются с главным цветом года.

Специалисты института выбирают цвета года с 1999-го. Названный ими оттенок на 2017 год широко представлен в весенней природе. Он также имеет историческое значение: к примеру, этот цвет использовался в движении суфражисток начала ХХ века и протестных движениях 1960-х и 1970-х годов.

Главными в 2016 году были оттенки «розовый кварц» и «голубая безмятежность», в 2015-м — тон «марсала».

Напомним, Pantone выбирает самые популярные цвета нового сезона каждый декабрь. За этими прогнозами пристально следят дизайнеры и ритейлеры.