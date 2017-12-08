Лондон, 8 декабря, 2017, 07:45 — ИА Регнум. В Верховный суд России компания Telegram Messenger LLP подала иск о признании недействующим приказа ФСБ, согласно которому мессенджер обязан предоставлять спецслужбе ключи для декодирования сообщений пользователей, об этом сообщил 7 декабря адвокат Рамиль Ахметгалиев, представляющий интересы мессенджера.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

По словам Ахметгалиева, Telegram Messenger LLP выступает против данного приказа, так как у ФСБ РФ не было полномочий его принимать исходя из тех соображений, что данный нормативный акт противоречит требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан.

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Таким образом, по мнению юристов компании, указанный приказ ФСБ № 432 «Об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в сети «Интернет» нарушает тайну частной переписки, контроль за которой осуществляется лишь с разрешения суда.

Напомним, мессенджер Telegram был оштрафован на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос ФСБ РФ о предоставлении ключей для декодирования сообщений пользователей. Хотя в компании сослались на то, что соответствующее уведомление не поступило вовремя, а в последующем обжаловали штраф, цель запроса осталась неизменной: получение данных преступников, причастных к взрыву метро в Санкт-Петербурге.