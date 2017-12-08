Красноярск, 8 декабря, 2017, 07:44 — ИА Регнум. В Красноярском крае на торговых прилавках покупателям предлагали запрещённую продукцию. Торговля санкционными продуктами питания велась на Центральном рынке краевого центра. Факты сыров, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию, в ходе совместного рейда выявили сотрудники отдела ветранконтроля и Красноярской таможни, передаёт ИА REGNUM 8 декабря.

Rabstol.net Сыры

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Как уточнили в краевом управлении Россельхознадзора, всего было выявлено три подобных факта. «Санкционку» обнаружили на объектах торговли, расположенных на Центральном рынке и оптово-розничной базе «Енисейский привоз». Здесь торговали сырами Camembert, Brie, Dorblu, страной происхождения которых, согласно маркировки, была обозначена Германия.

«Товаросопроводительные документы на подконтрольную продукцию отсутствовали», — добавили в ведомстве.

Всего из реализации был изъят 21 кг запрещённых к ввозу в РФ сыров. Изъятую продукцию сожгли на специализированном предприятии.

Добавим, что только за семь месяцев 2017 года из торговых точек Красноярска и Красноярского края было изъято и уничтожено 11,2 тонн запрещенной к ввозу в РФ плодоовощной продукции: яблоки, кабачки и груши из Польши, апельсины из Испании, томаты из Турции, редис из Эстонии, персики из Греции. Вся продукция была уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов.