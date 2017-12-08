Ватикан, 8 декабря, 2017, 07:40 — ИА Регнум. Папа римский Франциск назвал «нехорошими» переводы на английский и некоторые другие языки молитвы «Отче наш», и их нужно изменить, пишет Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Он пояснил, что, например, в английском переводе можно понять текст так, что «бог выбирает, ввести ли нас во искушение или нет».

«Это нехороший перевод, потому что делает намек на то, что бог провоцирует на искушение», — заявил понтифик.

Так, напомнил Папа Франциск, ранее во Франции уже поменяли текст молитвы. И теперь он звучит на французском как «не позволь нам поддаться искушению».

Таким образом, перевод точно отражает исходное содержание — вся вина в искушении лежит на человеке.

Молитву «Отче наш», согласно Евангелию, дал своим ученикам Иисус Христос в ответ на просьбу научить их молитве. Самые древние тексты молитвы написаны на древнегреческом койне, на языке оригинала молитвы нет.