Париж, 8 декабря, 2017, 07:32 — ИА Регнум. Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду в пятый раз выиграл «Золотой мяч». Церемония награждения прошла в Париже на Эйфелевой башне.

Скриншот страницы caughtoffside.com Кристиану Рональду

В 2017 году Роналду в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов и стал лучшим бомбардиром турнира. Также он стал чемпионом Испании и выиграл Суперкубок Испании.

Второе место в голосовании занял форвард «Барселоны» Лионель Месси, третье место досталось нападающему «ПСЖ» Неймару.

Для португальского футболиста этот «Золотой мяч» стал пятым в карьере. Раньше он выигрывал этот трофей в 2008, 2013, 2014 и 2016 годах.

По этому показателю Роналду догнал Лионеля Месси, который также является пятикратным обладателем приза. Месси получал его в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 годах.

Напомним, самая престижная индивидуальная награда в футболе «Золотой мяч» вручается французским изданием France Football лучшему футболисту года. В последние 10 лет этот приз получали только Месси и Роналду.

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