Москва, 8 декабря, 2017, 07:25 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 7 декабря ростом. Цена выросла после резкого падения накануне на данных о запасах энергоносителей в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

lalabell68 Нефть

Brent закрылся выше уровня $62, который ещё 6 декабря являлся поддержкой. На торгах в Азии стоимость Brent повысилась до 62,19 (+0,23%).

Если сегодня, 8 декабря, торги по нефти завершатся выше $63, то стоит ожидать продолжения ралли до $64,62 (максимум 8 ноября 2017-го) как минимум.

Сегодня внимание трейдеров будет приковано к публикации отчета по занятости США за ноябрь. Данные оказывают сильное влияние на динамику доллара США. Затем их фокус сместится на отчет по буровым установкам в США.

Напомним, 7 декабря стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,60%, до $62,20 за баррель, WTI — на 1,3%, до $56,03 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в феврале 2018 года на СПбМТСБ составляет $60,60 за баррель.

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