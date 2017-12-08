Сабетта, Ямало-Ненецкий АО, 8 декабря, 2017, 07:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сегодня, 8 декабря, прилетает с рабочим визитом в Ямало-Ненецкий округ. Глава государства осмотрит строящиеся сооружения второй и третьей очереди завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ» в посёлке Сабетта, расположенном на побережье Карского моря, и примет участие в церемонии загрузки первого танкера-газовоза «Кристоф де Маржери», сообщили корреспонденту ИА REGNUM программу президентского визита в пресс-службе губернатора ЯНАО.

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Отмечается, что 5 декабря завод «Ямал СПГ» начал производство сжиженного природного газа (СПГ) на первой технологической линии проектной мощностью 5,5 млн тонн в год. Оператором проекта является ОАО «Ямал СПГ» — совместное предприятие ОАО «НОВАТЭК» (50,1%), концерна TOTAL (20%) и Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации (20%) и Фонда Шелкового пути (9,9%). Международный проект реализован в заявленные сроки. В реализации проекта приняли участие почти 700 российских предприятий из 60 регионов России, большой профессиональный коллектив специалистов.

Благодаря запуску «Ямал СПГ» ещё на стадии строительства за 2016 год ямальской гаванью было принято и обслужено около 1200 судов различного класса и около 3 млн тонн грузов. Тем самым был дан импульс развитию Северного морского пути.

Порт Сабетта по своим масштабам площадью порядка 130 гектаров должен стать подходным каналом в северной части Обской губы длиной около 50 километров, шириной 300 метров, глубиной 15 метров непосредственно самой акватории порта.

Уникальный в своём исполнении танкер-газовоз «Кристоф де Маржери» класса «Arc7», загруженный сжиженным природным газом, готовится к первому рейсу для поставки топлива потребителям. В его разработке принимали участие российские и зарубежные специалисты и предприятия. Планируется, что будет построено 15 подобных танкеров.

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин неоднократно подчеркивал, что СПГ — топливо будущего, и Ямал является уникальным местом в Арктике по его добыче, производству и транспортировке в страны Азиатско-тихоокеанского региона и Европы по Северному морскому пути.

Как отмечает телеграмм-канал «Капитан Арктика», «билетов в Сабетту и из Сабетты уже нет. Более того, аэропорт сегодня уже закрыт — его практически полностью перекрывают для приёма ВИП-самолётов. На открытии ждут министра энергетики Саудовской Аравии».

Канал напоминает, что «Ямал СПГ» освобождён от уплаты экспортной пошлины на 12 лет, от налога на добычу полезных ископаемых, от уплаты налога на имущество, а налог на прибыль снижен до 13,5%.

«Нельзя забывать, что государство вложилось в строительство аэропорта, морского порта и транспортного флота. То есть ближайшие 12 лет государев бюджет все эти налоги недополучит. Таким образом, цена на СПГ с Ямала ожидается очень близкой по цене к стоимости газа из трубы «Газпрома» в странах ЕС», — сообщает телеграмм-канал «Капитан Арктика».