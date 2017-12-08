Москва, 8 декабря, 2017, 07:19 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже открылись 7 декабря ростом по доллару и евро. Рубль торговался в минусе недолго, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

По итогам дня он подорожал на фоне восстановления цен на нефть. На рынке сильных движений не наблюдалось. Пара доллар/рубль провела день в узком диапазоне 59,15—59,39 руб. Курс евро скорректировался с 70 руб. до 69,72 руб.

Сегодня, 8 декабря, баррель нефти Brent стоит $62,14. Покупатели пытаются закрепиться выше уровня $62, которая 6 декабря ещё являлась поддержкой. Сегодня внимание трейдеров будет сфокусировано на пятничном отчете по рынку труда.

С 27 ноября пара доллар/рубль находится в восходящем тренде. У рубля мало поддерживающих факторов.

Боковая динамика по доллару может сохраниться до заседания FOMC. Торговый диапазон для американского доллара составляет 58,90—59,60 руб., евро — диапазон 69,45—70,10 руб.

Напомним, 7 декабря по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 5 коп. (-0,09%), до 59,17 руб., курс евро — на 14 коп. (-0,21%), до 69,72 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,0 млрд (+11,11%), евро/рубль — 248,3 млн евро (+3,98%).

Читайте также: Рубль топчется на месте