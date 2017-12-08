У рубля мало поддерживающих факторов
Москва, 8 декабря, 2017, 07:19 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже открылись 7 декабря ростом по доллару и евро. Рубль торговался в минусе недолго, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.
По итогам дня он подорожал на фоне восстановления цен на нефть. На рынке сильных движений не наблюдалось. Пара доллар/рубль провела день в узком диапазоне 59,15—59,39 руб. Курс евро скорректировался с 70 руб. до 69,72 руб.
Сегодня, 8 декабря, баррель нефти Brent стоит $62,14. Покупатели пытаются закрепиться выше уровня $62, которая 6 декабря ещё являлась поддержкой. Сегодня внимание трейдеров будет сфокусировано на пятничном отчете по рынку труда.
С 27 ноября пара доллар/рубль находится в восходящем тренде. У рубля мало поддерживающих факторов.
Боковая динамика по доллару может сохраниться до заседания FOMC. Торговый диапазон для американского доллара составляет 58,90—59,60 руб., евро — диапазон 69,45—70,10 руб.
Напомним, 7 декабря по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 5 коп. (-0,09%), до 59,17 руб., курс евро — на 14 коп. (-0,21%), до 69,72 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,0 млрд (+11,11%), евро/рубль — 248,3 млн евро (+3,98%).
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