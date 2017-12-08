Тель-Авив, Израиль, 8 декабря, 2017, 06:17 — ИА Регнум. Удары по палестинским военным объектам осуществили израильские вооруженные силы в ответ на пуск двух ракет из сектора Газа (Палестина), сообщается в коммюнике пресс-службы Армии обороны Израиля.

MathKnight Израильский танк «Меркава»

Уточняется, что Израиль нанес удары 7 декабря — по двум военным объектам в Газе: в атаке участвовали танк и самолет. В документе отмечается, что пущенные ранее из Газы ракеты упали «в южной части Израиля» (фактически же — на территории Палестины).

Напомним, обострение палестино-израильского конфликта спровоцировано объявлением Иерусалима «столицей Израиля». Заявление об изменении статуса Иерусалима, неприемлемое для Палестины, прозвучало из Белого дома 6 декабря.

С этих пор в Палестине происходят массовые беспорядки, свидетельствующие о несогласии Рамаллы с решением Вашингтона и подавляемые израильскими военными.

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Отметим, что решение Вашингтона обсуждалось на встрече российского министра иностранных дел Сергей Лаврова с американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном 7 декабря. Москва попросила Вашингтон разъяснить смысл принятого в Белом доме решения.

«Мы привлекли внимание к опасениям, которые высказывали арабские и в целом мусульманские страны, ЛАГ (Лига арабских государств), ОИС в отношении того, что это может подорвать и даже «поставить крест» на переговорах о двугосударственном решении, когда Государство Израиль и Государство Палестина полноценно, бок о бок живут друг с другом в безопасности», — сказал Лавров по итогам переговоров.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 декабря Палестина запустила две ракеты по Израилю, но они не достигли цели, упав в пределах Газы.