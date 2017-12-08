ЕС судится из-за беженцев, Россия решает, что ответить МОК: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 8 декабря, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Миграционный кризис: ЕС подал в суд на Венгрию, Польшу и Чехию;
- Давят «исторической справедливостью»: на Украине «бандеризация» вновь в действии;
- Хороший диалог без согласия: итоги встречи Лаврова с Тиллерсоном;
- Дискриминация спортсменов: Госдума примет заявление по решению МОК
- FAN ID: центры для получения паспортов болельщика открыли в Москве.