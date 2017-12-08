Вашингтон, 8 декабря, 2017, 05:54 — ИА Регнум. Вопрос прямых переговоров с Пхеньяном не стоит на повестке дня Вашингтона, поскольку северокорейское руководство до сих пор не отказалось от ядерной программы, заявила на брифинге глава пресс-службы американского Государственного департамента Хезер Науэрт.

Mid.ru Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон

«Вопрос о прямых переговорах с Северной Кореей не стоит на повестке дня до тех пор, пока она не проявит готовность отказаться от ядерного оружия», — заявила Науэрт.

Представитель Госдепа сослалась на позиции Москвы и Пхеньяна, которые «согласны с таким подходом».

«КНДР не проявила никакого интереса к тому, чтобы сесть за стол переговоров и начать серьезные обсуждения», — отметила Науэрт.

Напомним, северокорейская проблема стала одной из тем переговоров, которые провел российский министр иностранных дел Сергей Лавров с американским коллегой Рексом Тиллерсоном «на полях» заседания Совета министров иностранных дел государств — участников ОБСЕ в Вене.

Российский министр по итогам переговоров заявил, что нужно «прекратить порочную спираль конфронтации, авантюр, провокаций».

«Мы знаем, что Северная Корея, прежде всего, хочет разговаривать с США о гарантиях своей безопасности. Готовы это поддерживать и участвовать в содействии таким переговорам, — сказал Лавров. — Наш американский коллега, Госсекретарь США Р. Тиллерсон, это услышал».

Читайте также: «У нас много вопросов к США»: Лавров подвел итоги встречи с Тиллерсоном

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 декабря представитель северокорейского МИД заявил, что Вашингтон, по мнению Пхеньяна, настроен на войну с КНДР: весь вопрос лишь в том, когда это случится.