Санкт-Петербург, 8 декабря, 2017, 08:08 — ИА Регнум. Северо-Западная пригородная пассажирская компания (СЗППК) вынуждена менять обычные электрички из Петербурга на более дорогие поезда «Ласточка», потому что у нее нет средств на обновление составов. Об этом парадоксе сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в ответ на запрос депутата Законодательного собрания Алексея Ковалева («Справедливая Россия»), сообщает 8 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Rzd.ru Поезд «Ласточка»

Напомним, 7 ноября СЗППК запустила поезда «Ласточка» по маршруту Санкт-Петербург-Финляндский — Белоостров (через Сестрорецк). По мнению компании, это поможет улучшению транспортного обслуживания населения и создаст комфортные условия для пассажиров.

В то же время некоторые петербуржцы остались недовольны таким решением, которое, как считают они, напоминает «завуалированное повышение цен», так как стоимость проезда на «Ласточке» несколько выше стоимости билета на обычную электричку, при этом время в пути обоих типов поездов от Финляндского вокзала до Белоострова через Сестрорецк одинаково.

Как следует из ответа Георгия Полтавченко, эта инициатива СЗППК была согласована в комитете по транспорту Санкт-Петербурга. Губернатор отметил, что у компании просто нет поездов: к 2018 году дефицит парка электричек, арендуемых у РЖД, составит 10 восьмивагонных составов, а к 2020 году — 25 электропоездов.

«В перспективе до 2030 года без закупки нового подвижного состава АО «СЗППК» как перевозчик не сможет выполнять транспортные заказы субъектов РФ, Так как 40% парка (59 составов) будет списано по сроку службы», — сообщил губернатор.

Он заметил, что Смольный решил не повышать тарифы на проезд в электричках в следующем году, но затраты на перевозки растут «вследствие инфляционных процессов в стране». При этом сложившаяся «негативная тарифная политика субъектов РФ», отмечает Полтавченко, не дает купить новые, собственные поезда, и СЗППК приходится арендовать у РЖД «Ласточек».

"Скорость движения на участке обусловлена инфраструктурой. В целях обеспечения транспортной безопасности время в пути следования и, соответственно, количество рейсов на маршруте не изменились», — заявил градоначальник.

Кроме того, по сведениям СЗППК, после начала эксплуатации «Ласточек» на Сестрорецком направлении ОЖД пассажиропоток увеличился на 5%. А проезд на них стоит дороже потому, что «Ласточки» дороже эксплуатировать.

Добавим, что с 1 декабря 2017 года для целого ряда поездов на участке Санкт-Петербург-Балтийский — Ораниенбаум также будет произведена замена обычных электричек на составы «Ласточка».