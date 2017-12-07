Москва, 8 декабря, 2017, 00:04 — ИА Регнум. На выборах 2018 года президент России Владимир Путин, похоже, решил сделать ставку на рабочий класс и наименее защищённые слои российского населения. Однако если за этим не последует реальная экономическая поддержка этих социальных групп, президент может столкнуться с серьёзными внутриполитическими проблемами. Об этом 6 декабря заявил заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Без смены курса, конечно, Путин столкнётся с серьёзнейшими проблемами. И я надеюсь, что выдвижение Путина на на заводе ГАЗ не было простым жестом», — заявил Платошкин.

По его мнению, проблема заключается в том, что экономический блок правительства упорно продолжает проводить ту же самую политику, которая проводилась и в период высоких цен на нефть. Понимания, что изменившаяся ситуация на внешних рынках требует и изменения внутреннего экономического курса, не возникло, констатировал эксперт.

Между тем невозможность следовать прежней экспортной модели экономики ставит вопрос о том, чтобы развивать внутренние источники спроса, продолжил он.

«Самое главное, что по всем опросам бизнес у нас не удовлетворяет, первым делом не коррупция — она даже на втором месте. Не удовлетворяет то, что продукцию некому продавать», — указал Платошкин.

«Зарплаты повышать надо, но какие? Нужно повышать пенсии, прежде всего, и минимальные зарплаты в регионах. Почему? Инфляции в этом случае не будет, потому что население там недопотребляет. Там эти зарплаты могут (стимулировать) производство новых товаров», — считает политолог.

По его мнению, представление о том, что рост денежной массы автоматически вызовет ускорение инфляции, глубоко ошибочно и опровергается опытом других стран — в первую очередь в периоды экономических кризисов, в котором в настоящее время всё ещё находится и Россия.

«Как американцы выходили из кризиса 2008 года? Там тогдашний глава ФРС называл себя «вертолётный Бен» (Бен Бернанке) — помимо прочего, они прислали бедным людям чеки по почте на 2000 долларов, после чего процесс производства был перезапущен. Он сказал, что если понадобится, то будет сбрасывать эти деньги с вертолёта. И мы видим, что в США инфляции нет», — отметил он.

Но самое главное, что надо сделать, касается реформы самого правительства, добавил политолог.

«Правительство иногда и может делать правильные вещи — например, повышает минимальную оплату. Но в ответ на это тут же Минфин сам повышает налоги. В результате жмут одновременно на тормоза и на газ. Минфину нужно пересмотреть круг собственных полномочий — он должен заниматься прогнозированием экономического развития, а не решать, кому давать 20 долларов, а кому 10», — заключил Платошкин.