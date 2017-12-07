Санкт-Петербург, 7 декабря, 2017, 23:07 — ИА Регнум. В Петербурге могут ввести штрафы для предприятий за сокрытие информации об обращении с отходами. Соответствующий законопроект подготовил руководитель фракции «Единой России» в городском Законодательном собрании Александр Тетердинко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Свалка в Петербурге

Тетердинко заметил, что и сейчас все индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны представлять данные об обороте отходов хозяйственной деятельности. На основе этих сведений формируется региональный кадастр отходов.

«Проблема заключается в том, что обязанность представлять эту отчетность прописана, а ответственности нет», — пояснил Тетердинко.

Он предлагает внести поправки в закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», добавить туда штрафы за сокрытие, представление недостоверной или искаженной информации, необходимой для ведения регионального кадастра отходов, а также за нарушение сроков представления такой информации.

Нарушители могут быть оштрафованы на суммы от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (для должностных лиц) и от 250 тыс. до 400 тыс. рублей (для юридических лиц). Проект закона уже внесен в городской парламент.

«Надеюсь, нам удастся переломить ситуацию, в которой недобросовестные предприниматели могут закрывать глаза на закон и утаивать сведения об образуемом мусоре, не боясь наказания», — подчеркнул единоросс.

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Напомним, 5 декабря глава комитета государственного экологического надзора Ленобласти Михаил Козьминых назвал систему незаконных мусорных полигонов вокруг Петербурга очень хорошо организованным и прибыльным бизнесом, с которым тяжело бороться.

«Не секрет, что система организации несанкционированных свалок серьезно совершенствуется, у них есть своя система охраны, своя система оповещения, это достаточно прибыльный бизнес, который на сегодня достаточно серьезно организован», — сказал Козьминых.

По его данным, от деятельности предприятий и жителей Петербурга за год образуется около 2 млн тонн твердых бытовых отходов, и 90% из них складируется в Ленобласти. Сейчас в регионе осталось более 1,6 тыс. несанкционированных мусорных полигонов, где находится в общей сложности 1,7 млн кубометров отходов. Большую их часть между собой поровну делят Всеволожский, Волховский и Кировский районы.