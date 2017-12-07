Бейрут, 7 декабря, 2017, 22:52 — ИА Регнум. Католикос Великого дома Киликийского Арам I выступил с осуждением заявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Об этом сообщает официальный сайт Великого дома Киликийского.

Photolure Католикос Великого дома Киликии Арам I

Во время встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном Арам I заявил, что данное решение не соответствует нормам международного права и исторической действительности. Он также отметил, что Иерусалим должен остаться открытым городом трех религий — христианской, мусульманской и иудейской, а права упомянутых религий должны быть защищены в Иерусалиме.

В свою очередь Мишель Аун подчеркнул, что также выступает против данного решения Вашингтона.

Армянская апостольская церковь также с озабоченностью следит за последними событиями по Иерусалиму. По словам руководителя информационного центра Святого престола, иерея Ваграма Меликяна, решение США о признании Иерусалима столицей Израиля вызвало серьезное беспокойство как у Армянской апостольской церкви, так и у других христианских церквей и представителей других конфессий.

«Армянская апостольская церковь играет важную роль в вопросе охраны Гроба Господня. Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви защищает историческое армянское присутствие на Святой земле, вековые традиции и порядок. Мы уверены, что мировое сообщество приложит все усилия для сохранения мира, а также соблюдения прав христианских церквей. В согласии со Святым престолом Эчмиадзина, Иерусалимский патриархат предпримет необходимые шаги в этом направлении», — сказал Ваграм Меликян.

Как сообщало ИА REGNUM 6 декабря, президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей государства Израиль и распорядился перенести в Иерусалим американское посольство. Он также дал распоряжение Государственному департаменту перенести посольство США в Иерусалим в максимально сжатые сроки.

Объясняя решение, Трамп заявил, что признание Иерусалима столицей — это признание реальности: в Иерусалиме расположен кнессет, офисы президента и премьер-министра, все министерства Израиля.

Ещё до объявления решения президента США с резкой критикой его планов уже выступили лидеры мусульманских стран и международных исламских объединений, папа Римский Франциск, высшие чиновники ЕС и представители ООН.