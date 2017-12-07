Киев, 7 декабря, 2017, 22:30 — ИА Регнум. После феерического бегства Михаила Саакашвили из рук группы захвата СБУ, которое демонстрировалось в прямом эфире многими телеканалами Украины, Генпрокуратура и СБУ пытаются делать вид, что ничего чрезвычайного не произошло. Так корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал события в Киеве украинский эксперт Александр Зубченко.

ИА REGNUM Саакашвили

Напомним, что 5 декабря в Киеве была проведена попытка задержать лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили, сторонники которого смогли отбить его у силовиков. После чего бывший президент Грузии проследовал в окружении своих сторонников к зданию Рады, где устроил стихийный митинг.

«По горячке попытались штурмовать палаточный лагерь, получили отпор и сидят теперь тихо. Возле Рады возникла зона, где вообще не действуют законы Украины. Там и «скрывается» Саакашвили. Абсурдная картина, наглядно демонстрирующая всю опереточность киевского режима.

Протестующие строят баррикады из шин и брусчатки, которую ковыряют прямо в Мариинском парке. Обнесли периметр собственным забором. То есть расположились надолго. Каждый вечер в районе пяти-шести часов вечера беглый Саакашвили проводит «народные вече», собирающие примерно две-три тысячи человек. В лагере стало гораздо больше людей, поскольку многие приходят посмотреть на «чудесным образом освобожденного Михо».

Срок ультиматума, выдвинутого генпрокурором Луценко Саакашвили, истек еще 6 декабря. И что? Да ничего. Просто правительственный квартал страны с «самой сильной армией в Европе» де-факто контролируют приверженцы экс-президента Грузии, который, по идее, вообще нелегально находится на территории Украины. В обвинения Генпрокуратуры Украины, которая утверждает, что якобы Саакашвили поднял восстание на деньги олигарха Курченко, который обслуживает интересы Януковича, — практически никто не верит. Сам Саакашвили на свободе. Как говорится, продолжение последует», — заключил эксперт.