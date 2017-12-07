Саранск, 7 декабря, 2017, 22:21 — ИА Регнум. В Мордовии по факту массового отравления 11 учащихся 1−8-х классов одной из общеобразовательных школ Саранска возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управления СКР по республике.

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По итогам проведения доследственной проверки установлено, что с 18 по 24 ноября 2017 года 11 ученикам школы был поставлен диагноз «острая кишечная инфекция по типу гастроэнтерита».

Специалисты Роспотребнадзора изъяли образцы продуктов питания в школьной столовой. Согласно первоначальным заключениям результатов лабораторных исследований, нарушений санитарно-эпидемиологических правил и нормативов не выявлено.

При этом отмечается, что все пострадавшие дети проживают в одном многоквартирном доме. В настоящее время изъяты образцы водопроводной воды в указанном доме, по ним также назначены соответствующие исследования.

На сегодняшний день в рамках уголовного дела продолжаются допросы свидетелей и пострадавших. Устанавливаются все обстоятельств произошедшего, в том числе причины ухудшения самочувствия детей.

На данный момент состояние заболевших оценивается как удовлетворительное, их здоровью ничто не угрожает, подчеркнули в СУ СКР по Мордовии.