Йошкар-Ола, 7 декабря, 2017, 22:09 — ИА Регнум. Сообщение о провалившемся под лёд на реке Шукшан в Ново-Торьяльском районе Марий Эл поступило спасателям утром 6 декабря. До прибытия караула на место происшествия утопавшего удерживали на плаву двое полицейских, бросив пострадавшему брючный ремень, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского управления МЧС.

12.mchs.gov.ru Злополучная полынья

Прибывшие к полынье пожарные поселковой пожарно-спасательной части №45 разложили трёхколёсную лестницу, по ней удалось добраться до пострадавшего, завязать на его руке верёвку и попытаться вытащить из ледяной воды.

Однако во время приближения спасателя к полынье лёд под ним также провалился. Но ему удалось выбраться на берег, также из воды достали пострадавшего мужчину.

«В спасательной операции участвовали сотрудники ПСЧ №45 — водитель пожарного автомобиля Юрий Адаменко, начальник караула Владимир Янгабышев, командир отделения Михаил Наумов; а также участковый уполномоченный полиции капитан полиции Артем Тупицын, старший следователь майор полиции Роман Якшов», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве предупреждают, что выход на лёд до наступления устойчивых морозов крайне опасен.