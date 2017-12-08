Санкт-Петербург, 8 декабря, 2017, 13:10 — ИА Регнум. Сегодня, 7 декабря, в библиотеке «Старая Коломна» открылась дебютная фотовыставка Сергея Ефимова «Заполярье», рассказывающая об уголках Кольского полуострова на берегах реки Варзуги и Белого моря. Экспозиция продлится до января 2018 года, точная дата окончания выставки еще не известна.

Сергей Ефимов Работа из фотосерии «Заполярье»

Сергей Ефимов — слушатель творческого курса фотошколы «5,6». Фотография вошла в его жизнь еще в школьные годы, однако профессиональные навыки Ефимов приобрел лишь спустя много лет, познакомившись с основателем и преподавателем школы Еленой Скибицкой.

«Мне есть с чем сравнить работы Сережи, — рассказывает Скибицкая. — Я знаю, с чего он начинал и как тяжело шел. Сереже было уже за пятьдесят, когда он захотел заниматься творческой фотографией. Ему было сложно освоить фотографический язык, но он нашел свой стиль, свою тему. Сейчас, когда он выезжает на рыбалку, мы всем курсом ждем новые снимки.

Фотографии, представленные на выставке, мне очень нравятся. У меня нет претензий ни к построению, ни к композиции, ни к тону. Они все не кадрированы — как сняты, так и напечатаны. И это меня тоже очень радует, так как я считаю, что изображение рисует камера, а не Photoshop. Единственное, чего Сережа еще не достиг — это снимать стенками, то есть создавать фотографии сразу блоками и представлять, как они будут взаимодействовать на выставке. Но для этого нужно, чтобы прошло действительно большое количество времени».

Сергей Ефимов Работа из фотосерии «Заполярье»

Корреспондент ИА REGNUM пообщался с Сергеем Ефимовым и узнал, как создавались снимки, что фотограф хотел ими сказать и какие творческие планы у него на будущее.

Я часто езжу на Север на рыбалку, обычно это занимает чуть больше недели. Из них два-три дня выделяю на съемку. В этих местах происходит слияние человека с природой. Я когда-то был на Баренцевом море, но там очень дорого. Там вообще ничего нет и попасть туда можно только с помощью вертолёта. У Белого моря можно на своей машине добраться до определенного поселка, а потом договориться с местными жителями, которые соглашаются за небольшую плату довезти до нужного места на лодке. Когда я езжу в такие места, всегда беру с собой фотоаппарат. И помимо того, что снимаю других рыбаков, я выделяю время на то, чтобы заниматься исключительно фотографией. За день прохожу около 12 километров — по берегу моря, по берегу Варзуги.

Сергей Ефимов Работа из фотосерии «Заполярье»

Мне обидно, что поселки, расположенные в этих местах, умирают. Там стоят развалившиеся дома, которым больше 150 лет. Раньше эти села были зажиточными. Сейчас же ко многим из них даже не добраться на машине. До одного дальнего поселка мы добирались по берегу Белого моря два дня, при этом расстояние составляло всего 130 километров. Почему? Потому что это был октябрь, световой день короткий, в темноте там не проедешь. Обидно, что государство мало интересуется этими местами. Есть поселки, в которых раньше люди добывали сёмгу, которая потом поступала в магазины. Сейчас людей нет, сёмга стала никому не нужна, и здания, где велась переработка рыбы, просто заброшены. Дома, в которых жили люди, и вовсе разваливаются.

Это Север. Там есть цвета, но они свои. Я хотел передать жесткость этих мест, мне кажется, так они смотрятся даже интереснее.

Сергей Ефимов Работа из фотосерии «Заполярье»

Немного, около месяца. У меня было отснято 2,5 тыс. файлов. Для выставки я оставил двести с лишним снимков, из них мы выбрали 32.

Когда был шторм. Я решил пойти поснимать его, но так и не дошел до моря. Там надо было пройти километра полтора, мне не хватило около 500 метров. Я развернулся обратно, потому что ветер был очень сильным, глаза слезились, руки окоченели. Было бы хорошо там поснимать, но я понял, что уже просто не смогу.

Сергей Ефимов Работа из фотосерии «Заполярье»

Я фотографировал людей, но в семейной обстановке. Делать творческие снимки с портретами я не люблю, потому что человек воспринимает себя иначе. Я вижу одно, он другое. Мне кажется, это разногласие может вызвать конфликт. Только поэтому.

Я бы хотел попасть на Баренцево море и поснимать природу, она там колоссальная. Когда я там был, у меня еще не было профессиональной камеры. О выставках говорить пока рано. Конечно, что-то будет, нельзя на одной останавливаться, нужно двигаться дальше.