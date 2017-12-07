Йошкар-Ола, 7 декабря, 2017, 21:35 — ИА Регнум. Марий Эл получила 27 новых школьных автобусов, которые поступили в республику за счёт средств резервного фонда правительства Российской Федерации при личном участии в решении вопроса главы региона Александра Евстифеева. 26 автобусов направлены в районные школы, 1 машина передана Лицею «Бауманский» Йошкар-Олы. Производителем транспорта является Горьковский автозавод, сообщили ИА REGNUM в правительстве Марий Эл.

Mari-el.gov.ru Александр Евстифеев осматривает новый транспорт

«Сегодня в один день мы меняем 20% автобусного парка республики. Для нас это очень важно, потому что если этот темп нам удастся сохранить, то в течение пяти лет мы обновим школьный автобусный парк в полном объёме. Это должно происходить, потому что речь идет о безопасности детей», — заявил Евстифеев.

Глава республики осмотрел школьные автобусы и отметил, что все транспортные средства соответствует техническим требованиям к перевозкам детей: оборудованы ремнями безопасности, оснащены программно-аппаратными средствами на базе системы спутникового позиционирования «Глонасс» и цифровыми тахографами.

«Эта техника — не просто улучшение материальной базы школ, это и элемент повышения качества образования, потому что, чем крупнее образовательное учреждение, чем он более эффективно работает, тем лучше качество обучения», — в свою очередь высказался генеральный директор Лицея «Бауманский» Григорий Пейсахович.

По информации Минобрнауки Марий Эл, в республике действует 252 общеобразовательные организации, в которых обучаются почти 75 тыс. детей, чуть более 6,5 тыс. учеников регулярно пользуются школьными автобусами. На сегодняшний день на балансе образовательных учреждений находятся 159 машин.