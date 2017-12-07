Москва, 7 декабря, 2017, 21:29 — ИА Регнум. Скандально известная фотовыставка Джока Стерджеса «Без смущения 2.0» снова открылась в Центре фотографии им. братьев Люмьер, сообщает 7 декабря «Интерфакс».

Дарья Антонова ИА REGNUM Впервые выставка «Джок Стерджес. Без смущения» открылась в Москве в сентябре 2016 года

В связи со скандальным закрытием выставки в сентябре 2016 года из экспозиции были исключены 10 фотографий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Джок Стёржес «Николь»

По словам директора фотоцентра Натальи Григорьевой, суммарный убыток от закрытия выставки составил около 1,5 млн рублей.

Она добавила, что сам фотограф рад, что его фотографии вернулись на стены, но о личном участии в открытии выставки речи быть не может.

Отмечается, что на входе выставки усилена охрана. Теперь каждый посетитель должен пройти досмотр.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые выставка «Джок Стерджес. Без смущения», вызвавшая широкий общественный резонанс, открылась в Москве в сентябре 2016 года.

Сенатор Елена Мизулина обратилась в Генпрокуратуру с требованием проверить фотовыставку на предмет детской порнографии. После проверки фотоцентра членами общественной палаты организаторы выставки согласились ее закрыть.

Дарья Антонова ИА REGNUM Особый интерес у посетителей вызвала история скандального закрытия выставки

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Заместитель министра культуры Владимир Аристархов сказал, что организаторы фотовыставки сознательно пошли на провокацию, так как своими действиями нарушили законы нравственности, принятые в обществе.

По мнению члена общественной палаты Элины Жгутовой, выставка Стерджеса вполне уместна для небольшого числа людей, которые в состоянии понять некое привилегированное искусство. Однако так как речь шла об авангарде, то её открытие можно оценить как попытку узаконить педофилию в общественном сознании.