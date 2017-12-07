Киев, 7 декабря, 2017, 21:33 — ИА Регнум. Сегодня, 7 декабря, депутаты Черновицкого облсовета обратились к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой вернуть звание «Герой Украины» руководителю Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степану Бандере и главнокомандующему Украинской повстанческой армией (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Роману Шухевичу, а также присвоить звание героя полковнику армии Украинской Народной Республики Евгению Коновальцу.

Torange.biz Постмайданная Украина

Свое решение депутаты облсовета объяснили необходимостью восстановления «исторической справедливости».

«Восстановление звания героев Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу, присвоение звания героя Украины Евгению Коновальцу является не только требованием исторической справедливости, но и одним из требований революции достоинства. Степан Бандера, Роман Шухевич и Евгений Коновалец для миллионов украинцев всегда были и будут украинскими героями. Их бескомпромиссная борьба за соборную, суверенную и независимую Украину — яркий пример для нынешнего и будущих поколений», — отмечается в тексте обращения.

Ранее с подобным обращением к президенту обратился Черновицкий горсовет (9 октября) и Тернопольский облсовет (3 марта).

Кроме того, 6 декабря известный украинский художник и «борец с «Русским миром» в Одессе Александр Ройтбурд выиграл конкурс на пост директора Одесского художественного музея. Теперь его назначение должна согласовать Одесская областная госадминистрация. В комментарии «Телекритике» Ройтбурд отметил, что планирует сделать музей «более открытым».

В свою очередь, 7 декабря украинский историк, общественный деятель и журналист Вахтанг Кипиани иронически назвал назначение Ройтбурда, требования черновицких властей и некоторые другие региональные новости такого же калибра «бандеризацией» Украины.

«Бандеризация, как говорят наши западные друзья, продолжается. Новости за один день. В Одессе директором художественного музея стал Александр Ройтбурд. В Виннице открыли доску Семену Якерсону (сотник армии УНР)», — написал Кипиани на своей странице в Фейсбук.

Кроме того, 7 декабря назначенный Киевом глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский призвал «возродить» в Донбассе мощное проукраинское гражданское общество.

«Я рано или поздно уеду с Донетчины, но хочу, чтобы те процессы, которые начал в регионе, были необратимыми. А такими они станут только тогда, когда мы сможем сплотить местное проукраинское сообщество. Для этого сейчас создаем сеть действенных общественных организаций: уже есть ассоциация ветеранов «АТО» Донетчины, в процессе создания ассоциация «кулаков», то есть малого бизнеса, на очереди ассоциация учителей (прежде всего украинского языка и истории). Возможно, через такие сети нам удастся привлечь качественный местный актив», — отметил Жебривский в интервью изданию «Тиждень.ua».

«За несокрушимость духа в отстаивании национальной идеи, проявленные героизм и самопожертвование в борьбе за независимое Украинское государство постановляю присвоить звание Герой Украины с присвоением ордена государства Бандере Степану Андреевичу…» — говорилось в указе Ющенко.

В августе 2011 года (при президентстве Виктора Януковича) высший админсуд оставил в силе предыдущие решения двух донецких судов, которые признавали незаконным указ Ющенко о награждении Шухевича и Бандеры званием «Герой Украины». После госпереворота 2014 г. постмайданные власти Украины пока не актуализировали эту тему.