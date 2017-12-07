Москва, 7 декабря, 2017, 21:18 — ИА Регнум. Глава МЧС России Владимир Пучков 7 декабря направил телеграмму главе Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США Брок Лонгу с предложением помощи в тушении крупных лесных пожаров на юге штата Калифорния, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

skeeze Лесные пожары

«Сообщите нам, если силы и средства МЧС России могут оказаться полезными Соединённым Штатам Америки в деле борьбы с природной стихией», — приводит текст телеграммы пресс-служба российского ведомства.

Напомним, лесные пожары в американском штате Калифорния бушуют на площади около 180 квадратных километров. Огонь уничтожил уже более 150 строений, более 250 тысяч жителей штата остались без электроэнергии.

В борьбе с огнём задействованы тысячи пожарных. Из зоны лесных пожаров в штате эвакуированы порядка 180 тысяч человек. В целях безопасности в ряде районов штата закрыты школы и другие учебные заведения.

Губернатор Калифорнии Джерри Браун ввёл на территории штата режим чрезвычайной ситуации.

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